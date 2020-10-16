WhatsApp'tan tüm sorunlarınıza çözüm bulacak yeni özellik!

WhatsApp uygulamasını geliştirirken bazı özelliklerini beta sürümler ile geliştiricilerin ve beta kullanıcılarının kullanımına sunuyor. Geçtiğimiz günlerde karşımıza çıkan WhatsApp silinen medyalar özelliği de yine bir WhatsApp beta sürümünde görülmüştü. WhatsApp Android Beta 2.20.202.9 sürümü ise WABetaInfo'nun ortaya çıkarttığı bilgilere göre, silinen medyalar özelliği ile alakalı olmasa da birçok WhatsApp kullanıcısının derdine derman olacak bir yenilik ile gelmekte.

WHATSAPP TEKNİK DESTEK SAĞLAYACAK

WhatsApp Android beta sürümündeki o özelliğe göre, WhatsApp'a WhatsApp'ta yaşanan sorunların aktarılabileceği bir uygulama içi destek merkezi eklenecek. Bu destek merkezinde kullanıcılar, yaşadıkları ve WhatsApp'a çeşitli iletişim kanalları aracılığıyla ulaşsalar da geri dönüş alamadıkları sorunları dile getirebilecek.

DESTEK MERKEZİ CİHAZ BİLGİLERİNİZE ERİŞEBİLECEK

WhatsApp destek merkezi, cihaz bilgilerinize de erişerek sorununuz hakkında fikir sahibi olmaya çalışacak ve sorunu çözecek. Cihaz bilgilerine erişme izni kullanıcının opsiyonuna bırakılacak. Sorun çözüldüğünde ise sohbet otomatik olarak kapatılacak. Bunu bazı firmaların WhatsApp destek hatlarına benzetmek mümkün. Henüz beta sürümde yer alan özelliğin ne zaman genel kullanıma sunulacağı, diğer bir deyiş ile WhatsApp Android ve WhatsApp iOS kullanıcılarının ne zaman WhatsApp'taki sorunlarını destek merkezi üzerinden iletebilecekleri henüz bilinmiyor.

