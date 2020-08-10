WhatsApp yine şaşırtmadı: En büyük dertlerden biri daha çözülüyor!

WhatsApp çoklu cihaz desteği çok yakın bir zamanda iOS ve Android platformundaki WhatsApp kullanıcılarının kullanımına sunulacak. Ancak bunun için WhatsApp'ın birkaç ayarlamayı daha yapması gerekiyor. Bunlardan biri ve belki de en önemlisi WhatsApp sohbetlerinin diğer bir cihaza nasıl aktarılacağı konusu. Zira, WhatsApp'ta platformlar arası WhatsApp mesajlarını aktarmak uğraş gerektiren bir konu. Örneğin; Android yüklü bir cihazdan, iOS yüklü bir cihaza geçecekseniz WhatsApp sohbetlerinizi aktarmak can sıkıcı bir hale gelebiliyor. Kullanıcıların şikayet ettiği bu senkronizasyon problemi karşısında WhatsApp ise yeni bir çözüm sunmaya hazırlanıyor.

WHATSAPP SOHBET GEÇMİŞİ AKTARIMINI KOLAYLAŞTIRACAK

WhatsApp'ın yeni özelliği, WABetaInfo tarafından ortaya çıkartıldı. WABetaInfo'nun söylediklerine göre WhatsApp, sohbet geçmişlerinin ikincil bir cihaza aktarılması işlemine yeni bir çözüm getiriyor. WhatsApp'ın yeni çözümü sayesinde WhatsApp'taki geçmiş mesajlar, fotoğraflar, belgeler ve videolar başka bir cihaza rahatlıkla aktarılabilecek. Hem de bunun için ayrı bir uygulamaya gerek kalmayacak. WhatsApp hesabını WhatsApp çoklu hesap desteği sayesinde başka cihazlarda da açacak olan kullanıcılar, bu özellik sayesinde tüm mesajlarına kayıpsız bir şekilde ulaşabilecek. İkincil cihazlarda yapacağınız mesajlaşmalar da diğer cihazlardaki WhatsApp hesaplarına direkt yansıyacak.