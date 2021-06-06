WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi için son tarih geldi: Kabul etmeyen kullanıcıları neler bekliyor?

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın veri paylaşımıyla ilgili gizlilik sözleşmesinin kabul edilmesi için belirlediği son tarih 15 Mayıs sonunda geldi.

WhatsApp'tan yapılan son açıklamaya göre bu sözleşmeyi kabul etmeyenlerin hesapları silinmeyecek; ancak bu kullanıcılar bir süre sonra mesaj gönderemeyecek ya da alamayacak.

Bu kullanıcıların hesapları "aktif olmayan hesap" olarak tanımlanacak.

WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesi kabul etmeyenler, aşamalı olarak uygulamanın bazı özelliklerini kullanamaz hale gelecek ve sonunda WhatsApp uygulamasını hiç kullanamayacak.

Ocak ayında duyurusu yapılan bu sözleşmeyi kabul etmek için son tarih olarak duyurulan 8 Şubat tarihi tepkilerin ardından 15 Mayıs'a ertelenmişti.

Türkiye'de Rekabet Kurulu ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu ise Facebook ve WhatsApp hakkında re'sen soruşturma başlatmıştı.

Peki bu sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcıları neler bekliyor?

Önce kullanıcılara sözleşmeyi kabul etmeleri gerektiğini belirten bir bildirim gelecek; birkaç haftanın ardından bu bildirim kalıcı olacak.