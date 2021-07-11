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Wimbledon: Novak Djokovic 20. Grand Slam'ini kazandı

11.07.2021 20:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de düzenlenen Wimbledon tenis turnuvasını, İtalyan rakibi Matteo Berrettini'yi yenen Sırp tenisçi Novak Djokovic kazandı.

İngiltere'de düzenlenen Wimbledon tenis turnuvasını, İtalyan rakibi Matteo Berrettini'yi yenen Sırp tenisçi Novak Djokovic kazandı.

Wimbledon'ı altıncı defa kazanan Djokovic, 20. Grand Slam zaferine ulaşarak bu alanda Roger Federer ve Rafael Nadal'ı yakaladı.

Karşılaşmayı yedi bin civarında seyirci izledi.

Final karşılaşmasında geriye düştükten sonra rakibini yenen Djokovic "Wimbledon'ı kazanmak çocukluğumdan beri en büyük hayalimdi" dedi ve ekledi:

"Sırbistan'da 7 yaşındayken elindeki malzemelerden bir Wimbledon kupası yapan bir çocuktum. Şimdi ise altı Wimbledon kupam var. Bu inanılmaz ve büyüleyici."

Böylece dünya sıralamasında bir numarada yer alan Djokovic 2021'deki üç Grand Slam turnuvasını da kazanmış oldu.

Grand Slam, Uluslararası Tenis Turnuvası tarafından her yıl düzenlenen dört büyük tenis turnuvasına deniyor.

Bu yıl Avustralya Açık, Fransa Açık ve Wimbledon'da zafere ulaşan Djokovic, bu yaz Tokyo'daki Olimpiyat oyunları ve ardından da Amerika Açık'ta zafere ulaşırsa, bir sezonda bunu başaran ikinci tenisçi olarak tarihe geçebilir.

Bunu daha önce yalnızca 1988 yılında Alman tenisçi Steffi Graf başarmıştı.

Erkeklerde ise bu başarıya ulaşan bir sporcu olmadı.

Djokovic erkeklerde yılın ilk üç Grand Slam'ini kazanmayı başaran beşinci tenisçi oldu.

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