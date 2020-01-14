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  4. Windows 7 Chrome desteği yakında sona erecek

Windows 7 Chrome desteği yakında sona erecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.01.2020 09:41 | Son Güncelleme

Google kullanan birçok kişi Windows 7 Chrome desteği ile ilgili bazı sorulara sahipti. En önemlisi ise Chrome desteğinin ne zamana kadar devam edeceğiydi.

Windows 7 Chrome desteği yakında sona erecek

Microsoft tarafından adeta dışlanan Windows 7 yolun sonunda geldi. Şirket, 14 Ocak 2020 tarihinde Microsoft Windows 7
desteğini kesecek ve böylece bu işletim sistemi neredeyse işlevsiz hale gelecek. Kuruluş tarafından alınan bu karar üzerine bazı platformlar önlem almaya başladı. Bunlardan belki de en önemlisi Google oldu. Şirket Chrome desteğini bir süre daha devam ettirmeyi düşünüyor.

Microsoft tarafından yapılan bu hamleler daha çok diğer kullanıcıların Windows 10’a geçmesi için gerçekleşiyor. Böylece Windows 7 kullanıcıları hızlı bir şekilde daha üst versiyonlara geçmek zorunda kalacak.

Google Chrome muhtemelen Microsoft tarafından yapılacak bu uygulamaya pek razı olmadı. Özellikle de Microsoft şirketinin bu kadar hızlı desteğini çekmesi diğer piyasa oyuncularını da şaşırttı. Windows 7 ve Windows 10 kullanım oranlarına bakıldığında Microsoft şirketinin neden acele ettiği rahatlıkla anlaşılabilir. Şirket ne yaparsa yapsın kullanıcılar Windows 7
sevdasından vazgeçmiyor.

Google Chrome tarafından verilen destek Windows 10 işletim sisteminden farklı olmayacak. Böylece hem Windows 7
kullanıcıları hem de Windows 10 işletim sistemine sahip olanlar aynı anda Chrome özelliklerini kullanabilecek. Ancak 2021
yılının Temmuz ayında Google Chrome desteği de tamamen kesilecek. Sizce Google tarafından alınan bu kadar Windows 7
kullanıcılarına rahat bir nefes aldırabilecek mi?

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Anahtar Kelimeler:
Google Chrome Windows 7

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