Wonder Woman 1984 filminden yeni fragman yayınlandı

2017 yılında vizyona giren ve çok beğenilen Wonder Woman filminin devam halkası olan Wonder Woman 1984'ten yeni bir fragman gün yüzüne çıktı. Wonder Woman karakterini ilk filmde olduğu gibi güzel yıldız Gal Gadot canlandırıyor. Patty Jenkins’in bir kez daha yönetmen koltuğuna oturduğu Wonder Women 1984’ün senaryosu Jenkins, Dave Callaham ve Geoff Johns’un kaleminden çıktı. Filmin başrollerinde Gal Gadot ve Chris Pine’a Kristen Wiig ve Pedro Pascal eşlik ediyor.

WONDER WOMAN'IN GEÇMİŞE YOLCULUĞU

Wonder Woman 1984, DC filmleri için devamlılık niteliği taşımıyor. Evrenden bağımsız olacağı söylenen bu film, izleyicileri Diana (Wonder Woman)’nın geçmişinde bir yolculuğa çıkartıyor. Filmde, Diana’nın yanı sıra Chris Pine’ın canlandırdığı Steve Trevor karakterinin dönüş yaptığını görüyoruz. Ayrıca Diana, yepyeni düşmanlara sahip oluyor.

Koronavirüs salgını öncesinde vizyon tarihi 5 Haziran 2020 olarak duyurulan filmin yeni vizyon tarihi 2 Ekim olarak görünüyor.