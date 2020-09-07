World of Warships’ ten 5.yıla özel güncelleme!

Kutlamalar kapsamında oyunculara birçok hediye dağıtılacak. 0.9.8 Güncellemesi ile kalıcı olacak "Donanmanın Beş Dönemi" seferi, Seviye VIII ABD Demirleme özelliğine sahip yeni tersane inşaatı, asimetrik savaş türü ve çok daha fazlası oyuna dahil edilecek.
Denizcilik meraklıları, 50 özel görevi tamamlayarak gemi inşa tarihinde farklı dönemler boyunca seyahat edebilecek. Görevi başarıyla tamamlayanlar, gemilere uygulanabilen Seviye IX bir çağ kalıcı kamuflajının kilidini açacak. Bu yenilik aynı zamanda oyuncuları deniz mühendisliğinin 5 farklı tarih çağında yolculuğa çıkaracak olan “Donanmanın Beş Dönemi” koleksiyonuyla birlikte geliyor. Koleksiyonun öğeleri aynı isme sahip konteynerlerden elde edilebilecek.
Bu güncelleme ayrıca, yıl dönümü kutlamalarının ilk iki haftasında, mevcut olacak yeni bir geçici savaş türü asimetrik savaşın lansmanını da oyuna dahil edecek. Tarihte, gerçek deniz savaşlarında sık sık her iki tarafta da eşit olmayan sayıda savaşçı vardı ve bu da taktiklerin ve stratejinin güçlü düşmanları kazanmanın anahtarı olduğunu kanıtlıyordu. Asimetrik savaşta, 5 ila yedi Seviye VII – VIII gemiden oluşan bir ekip, Seviye V – VI arasındaki dokuz ila on iki gemiden oluşan ekiplere karşı savaşacak. Oyuncular savaşları kazanarak yeni bir geçici kaynak “Savaş Jetonları” kazanacak.
Oyuncular, yeni bir tersane inşaatı etkinliğinde yeni bir ABD Seviye VIII kruvazörü Anchorage'ı inşa edebilecek. Anchorage’ın oyun içi yapısı 20 aşamadan oluşuyor ve bunlardan 18'i yönergeleri tamamlayarak tamamlanabilir. Tüm aşamaları tamamlayan ya da doblon harcayan oyunculara, Anchorage ve ulusal kamuflajı, 10 yetenekli komutan, bir iskele yuvası ve bir hatıra bayrağı verilecek.
Ek olarak 0.9.8 Güncellemesi, oyuncuların Seviye V'den başlayarak her gemide, bu güncellemedeki ilk zaferleri için bir bayram bonusu almalarını sağlayacak. Ödüller arasında Seviye V – VII için 2 adet World of Warships Yıl Dönümü kamuflajı, Seviye VIII için 5 özel sinyal içeren 1x Hediye kutusu, Seviye IX için 2x Hediye kutusu ve Seviye X için 1x Süper Konteyner bulunmaktadır. Üstelik bu yeni güncelleme, 8vs8 formatıyla gönderilen Seviye X için Sıralamalı Savaşları’nın yeni bir sezonunu da başlatıyor ve gelişmiş sis gibi yeni görsel iyileştirmeler sunuyor.
1.0.9.8 Güncellemesi hakkında buraya tıklayarak daha fazla bilgi alabilirsiniz.