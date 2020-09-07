World of Warships’ ten 5.yıla özel güncelleme!

Kutlamalar kapsamında oyunculara birçok hediye dağıtılacak. 0.9.8 Güncellemesi ile kalıcı olacak "Donanmanın Beş Dönemi" seferi, Seviye VIII ABD Demirleme özelliğine sahip yeni tersane inşaatı, asimetrik savaş türü ve çok daha fazlası oyuna dahil edilecek.

Denizcilik meraklıları, 50 özel görevi tamamlayarak gemi inşa tarihinde farklı dönemler boyunca seyahat edebilecek. Görevi başarıyla tamamlayanlar, gemilere uygulanabilen Seviye IX bir çağ kalıcı kamuflajının kilidini açacak. Bu yenilik aynı zamanda oyuncuları deniz mühendisliğinin 5 farklı tarih çağında yolculuğa çıkaracak olan “Donanmanın Beş Dönemi” koleksiyonuyla birlikte geliyor. Koleksiyonun öğeleri aynı isme sahip konteynerlerden elde edilebilecek.

GÜNCELLEME WORLD OF WARSHİPS EVRENİNDEKİ REKABETİ TETİKLİYOR

Bu güncelleme ayrıca, yıl dönümü kutlamalarının ilk iki haftasında, mevcut olacak yeni bir geçici savaş türü asimetrik savaşın lansmanını da oyuna dahil edecek. Tarihte, gerçek deniz savaşlarında sık sık her iki tarafta da eşit olmayan sayıda savaşçı vardı ve bu da taktiklerin ve stratejinin güçlü düşmanları kazanmanın anahtarı olduğunu kanıtlıyordu. Asimetrik savaşta, 5 ila yedi Seviye VII – VIII gemiden oluşan bir ekip, Seviye V – VI arasındaki dokuz ila on iki gemiden oluşan ekiplere karşı savaşacak. Oyuncular savaşları kazanarak yeni bir geçici kaynak “Savaş Jetonları” kazanacak.