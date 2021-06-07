WWDC 2021'den: iPadOS 15 tanıtıldı! İşte özellikleri

Apple WWDC 2021'in açılış etkinliğinde yeni özelliklerini tanıtmaya devam ediyor. İlk olarak iOS 15'i kamuoyuna tanıtan ABD merkezli teknoloji devi, daha sonra iPadOS 15 ile karşımıza çıktı.

İŞTE iPADOS 15 İLE GELEN YENİLİKLER

1) Widget: iPadOS 15 ile birlikte Widget'lar değişiyor. Yeni sürümde artık daha büyük Widget'lar kullanılabiliyor. Ayrıca iPhone'lara iOS 14 ile gelen App Library (Uygulama Arşivi) iPadOS 15 ile iPad modellerine de sunuluyor. Buna ek olarak, iPadOS 15 ile yeni çoklu görev özellikleri de geliyor.

2) Hızlı Notlar (Quick Note): Hızlı Notlar, herhangi bir uygulamadan hızlıca not olmayı sağlayacak. Birinin etiketlenebileceği Hızlı Notlar, iPad ve Mac'te oluşturulabiliyor, iPhone'da görüntülenebiliyor ve düzenlenebiliyor.

3) Çeviri: iOS 14 ile iPhone'larda gördüğümüz Çeviri uygulaması, iPadOS 15 ile iPad'lere geliyor. Otomatik Çeviri, ne zaman ve hangi dilde konuştuğunuzu algılayacak ve sizin için otomatik olarak çeviri yapacak. Sistem genelinde çeviri, Canlı Metin dahil her yerde çalışacak.

4) Swift Playgrounds: iPad'e iOS 15 ile birlikte uygulama oluşturma yeteneği ekleniyor. Bu sayede iPad ile birlikte uygulama geliştirilebilecek. Son olarak, iPadOS 15'in iOS 15 ile çok fazla ortak özelliğinin olduğunu belirtelim.