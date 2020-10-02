Xbox Series X fiyatı ne kadar? Xbox Series S ve Xbox Series X fiyatı açıklandı mı?

Xbox Series X fiyat bilgisi sonunda ortaya çıktı. Bir mağaza üzerinden Xbox Series X'in fiyatı paylaşıldı ve Xbox Series X ön siparişleri başladı. Microsoft daha önce ise Xbox Series S ve Xbox Series X Türkiye fiyatını resmi sitesinden açıklamış ancak bir süre sonra resmi sitesinden fiyatları kaldırmıştı. Mağazada ortaya çıkan bilgilerle Xbox Series S fiyatı da belli oldu.

XBOX SERİES X ÖZELLİKLERİ

CPU: 3.8GHz 8x Zen 2 Çekirdek (SMT ile 3.6GHz), TSMC 7 nm

GPU: 12 TFLOP, 1.825GHz 52 CU, Özel RDNA 2

RAM: 16 GB GDDR6

Bellek Bant Genişliği: 560GB/s'de 10GB, 336GB/s'de 6GB

Dahili Depolama Alanı: 1 TB Özel NVMe SSD

G/Ç Hızı: 2,4 GB/s (Raw), 4,8 GB/s (Sıkıştırılmış)

Genişletilebilir Depolama Alanı: 1 TB Genişletme Kartı

Harici Depolama: USB 3.2 HDD Desteği

Optik Sürücü: 4K UHD Blu-ray Sürücü

Performans: 4K 60 FPS (120 fps'ye kadar)

XBOX SERİES X FİYATI AÇIKLANDI

Xbox Series X fiyatı bir mağazanın ilanında görüntülendi. İlana göre Xbox Series X fiyatı 9299 TL. Series X'in kardeşi Xbox Series S'in fiyatı ise 5399 TL olarak listelendi. Xbox kablosuz kontrolcüsü ise 999 TL'lik fiyat etiketine sahip. Her iki oyun konsolu 10 Kasım'da genel satışa sunulacak.

