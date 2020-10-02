Xbox Series X fiyatı ne kadar? Xbox Series S ve Xbox Series X fiyatı açıklandı mı?

Xbox Series X fiyat bilgisi sonunda ortaya çıktı. Bir mağaza üzerinden Xbox Series X'in fiyatı paylaşıldı ve Xbox Series X ön siparişleri başladı. Microsoft daha önce ise Xbox Series S ve Xbox Series X Türkiye fiyatını resmi sitesinden açıklamış ancak bir süre sonra resmi sitesinden fiyatları kaldırmıştı. Mağazada ortaya çıkan bilgilerle Xbox Series S fiyatı da belli oldu.
Xbox Series X fiyatı bir mağazanın ilanında görüntülendi. İlana göre Xbox Series X fiyatı 9299 TL. Series X'in kardeşi Xbox Series S'in fiyatı ise 5399 TL olarak listelendi. Xbox kablosuz kontrolcüsü ise 999 TL'lik fiyat etiketine sahip. Her iki oyun konsolu 10 Kasım'da genel satışa sunulacak.