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Xbox Series X fiyatı ne kadar? Xbox Series S ve Xbox Series X fiyatı açıklandı mı?

OYUN HABERLERİ  | 02.10.2020 17:50 | Son Güncelleme

Xbox Series X ön siparişe açıldı. Microsoft, yeni nesil en güçlü oyun konsolu Xbox Series X'in çıkış tarihini Xbox Series S ile birlikte daha önce açıklamıştı. Xbox Series X fiyatı ise büyük merak konusuydu. Xbox Series X ve Xbox Series S fiyatı ön siparişlerin başlamasıyla ortaya çıktı. İşte Xbox Series X ve Xbox Series S'in fiyatı.

Xbox Series X fiyatı ne kadar? Xbox Series S ve Xbox Series X fiyatı açıklandı mı?

Xbox Series X fiyat bilgisi sonunda ortaya çıktı. Bir mağaza üzerinden Xbox Series X'in fiyatı paylaşıldı ve Xbox Series X ön siparişleri başladı. Microsoft daha önce ise Xbox Series S ve Xbox Series X Türkiye fiyatını resmi sitesinden açıklamış ancak bir süre sonra resmi sitesinden fiyatları kaldırmıştı. Mağazada ortaya çıkan bilgilerle Xbox Series S fiyatı da belli oldu.

Xbox Series X ve Xbox Series S fiyatı

XBOX SERİES X ÖZELLİKLERİ

  • CPU: 3.8GHz 8x Zen 2 Çekirdek (SMT ile 3.6GHz), TSMC 7 nm
  • GPU: 12 TFLOP, 1.825GHz 52 CU, Özel RDNA 2
  • RAM: 16 GB GDDR6
  • Bellek Bant Genişliği: 560GB/s'de 10GB, 336GB/s'de 6GB
  • Dahili Depolama Alanı: 1 TB Özel NVMe SSD
  • G/Ç Hızı: 2,4 GB/s (Raw), 4,8 GB/s (Sıkıştırılmış)
  • Genişletilebilir Depolama Alanı: 1 TB Genişletme Kartı
  • Harici Depolama: USB 3.2 HDD Desteği
  • Optik Sürücü: 4K UHD Blu-ray Sürücü
  • Performans: 4K 60 FPS (120 fps'ye kadar)

Xbox Series X fiyat

XBOX SERİES X FİYATI AÇIKLANDI

Xbox Series X fiyatı bir mağazanın ilanında görüntülendi. İlana göre Xbox Series X fiyatı 9299 TL. Series X'in kardeşi Xbox Series S'in fiyatı ise 5399 TL olarak listelendi. Xbox kablosuz kontrolcüsü ise 999 TL'lik fiyat etiketine sahip. Her iki oyun konsolu 10 Kasım'da genel satışa sunulacak.

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