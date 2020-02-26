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Xbox Series X'ten Yeni Detaylar Paylaşıldı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.02.2020 03:13 | Son Güncelleme

Microsoft, yeni Xbox Series X konsoluna dair yeni bilgiler paylaştı.

Xbox Series X'ten Yeni Detaylar Paylaşıldı!

Yeni açıklanan bilgiler şöyle:

Xbox Series X'in GPU'su 12 teraflops gücünde olacak.

Konsol, AMD'nin Zen 2 ve RDNA 2 mimarilerini kullanan bir işlemciyle gelecek.

Variable Rate Shading (VRS) teknolojisi, stabil kare hızı ve daha yüksek çözünürlük sunacak. Bunu yaparken görüntü kalitesini de düşürmeyecek.

Konsolda donanım hızlandırmalı DirectX Raytracing teknolojisi de kullanılacak.

Xbox Series X depolama kısmında yeni nesil bir SSD cihazı kullanacak. Böylece daha büyük ve dinamik oyun dünyaları sunulabilecek. Yükleme süreleri de çok büyük oranda azalacak.

Yeni Quick Resume özelliğiyle birden çok oyunu istediği yerde durdurabilecek olan oyuncular, bu oyunlara daha sonra kaldıkları yerden aynen devam edebilecek. Böylece aradaki yükleme ekranlarını bekleme sorunu ortadan kalkacak.

Dynamic Latency Input (DLI) teknolojisiyle Xbox Wireless Controller ile konsol arasındaki gecikme oranı en aza indirilecek.

Auto Low Latency Mode (ALLM) ve Variable Refresh Rate (VRR) teknolojilerine uyum sağlamak için HDMI 2.1 bağlantı desteği sunulacak.

Xbox Series X'te 120 fps desteği de bulunacak.

Xbox, Xbox 360 ve Xbox One konsolları için sunulacak olan geriye uyumluluk desteği, eski oyunların yeni ve gelişmiş özelliklerden faydalanmasını da sağlayacak. Konsolun geriye uyumlu oyunları yeni neslin özelliklerini kullanabilecek.

Yukarıdaki maddeyle bağlantılı olarak açıklanan Smart Delivery sistemiyse, satın aldığınız bir oyunu hem Xbox One'da hem de Xbox Series X'e oynayabilmenizi sağlayacak. Bu özellik Microsoft'un kendi oyunlarında kesin olarak desteklenecek. Tabii ki isteyen diğer geliştiriciler de Smart Delivery sistemine dahil olabilecek.

Karşınızda Xbox Series X! Yeni Nesil Yarışı Başladı


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Anahtar Kelimeler:
xbox series x Microsoft

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