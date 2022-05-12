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Xiaomi 12 Pro fiyatı ne kadar? Xiaomi 12 Pro Türkiye'ye geldi mi? Xiaomi 12 Pro özellikleri nelerdir?

12.05.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xiaomi 12 ve Xiaomi 12 Pro fiyatları ve özellikleri en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Xiaomi 12 serisinin Türkiye'ye gelip gelmediği ve fiyatının ne kadar olduğu en çok araştırılan konulardan bazılarıdır. İşte Xiaomi 12 ve Xiaomi 12 Pro hakkında detaylar!

Xiaomi 12 Pro fiyatı ne kadar? Xiaomi 12 Pro Türkiye'ye geldi mi? Xiaomi 12 Pro özellikleri nelerdir?

Xiaomi 12 ve Xiaomi 12 Pro, Türkiye'de satışa sunuldu. Xiaomi Türkiye, kısa süre önce duyurduğu Xiaomi 12 ve 12 Pro’nun Türkiye tanıtımını gerçekleştirdi. Özellikleriyle adeta göz dolduran Xiaomi 12 serisi, performansıyla kullanıcıların beğenisini kazanıyor. İşte Xiaomi 12 ve Xiaomi 12 Pro fiyatları...

XİAOMİ 12 SERİSİNİN TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

Xiaomi kullanıcılarının merakla beklediği amiral gemisi serisi, ülkemizde yarın satışa çıkacak. Bunlardan Xiaomi 12‘nin Türkiye satış fiyatı ise 20.999 TL olacak. Xiaomi 12 Pro modelinin fiyatı ise 24.999 TL olarak belirlendi.

8 GB RAM 128 GB depolama destekleyen Xiaomi 12 fiyatı: 20.999 TL

8 GB RAM 128 GB depolama destekleyen Xiaomi 12 Pro fiyatı: 24.999 TL

Her ne kadar bu fiyatlar yüksek olsa da bunun bir amiral gemisi olduğunu ve üst düzey özelliklerle geldiğini hatırlatmakta fayda var. Ayrıca ülkemizde akıllı telefonlara uygulanan vergiler de fiyatı belirleyen önemli etkenlerden biri.

XİAOMİ 12 ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Ekran: 6,28 inç büyüklüğünde FHD+, 120 Hz tazeleme

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
RAM: 8 / 12 GB (LPDDR5)

Depolama: 128 GB ya da 256 GB (UFS 3.1)

Ön Kamera: 32 MP

Arka Kamera: 50 MP (IMX766) + 13 MP ultra geniş
açılı kamera + 5 MP makro kamera

Batarya: 4.500 mAh (67 watt kablolu, 50 watt kablosuz hızlı şarj)

İşletim Sistemi: Android 12 tabanlı MIUI 13
Bağlantı: 5G, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB Type-C

XİAOMİ 12 PRO ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Ekran: 6,73 inç büyüklüğünde QHD+, 120 Hz tazeleme

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
RAM: 8 / 12 GB (LPDDR5)

Depolama: 128 GB ya da 256 GB (UFS 3.1)

Ön Kamera: 32 MP

Arka Kamera: 50 MP (IMX707) + 50 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP telefoto kamera

Batarya: 4.600 mAh (120 watt kablolu, 50 watt kablosuz şarj)

İşletim Sistemi: Android 12 tabanlı MIUI 13
Bağlantı: 5G, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB Type-C

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Anahtar Kelimeler:
Xiaomi
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