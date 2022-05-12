Xiaomi 12 Pro fiyatı ne kadar? Xiaomi 12 Pro Türkiye'ye geldi mi? Xiaomi 12 Pro özellikleri nelerdir?

Xiaomi 12 ve Xiaomi 12 Pro, Türkiye'de satışa sunuldu. Xiaomi Türkiye, kısa süre önce duyurduğu Xiaomi 12 ve 12 Pro’nun Türkiye tanıtımını gerçekleştirdi. Özellikleriyle adeta göz dolduran Xiaomi 12 serisi, performansıyla kullanıcıların beğenisini kazanıyor. İşte Xiaomi 12 ve Xiaomi 12 Pro fiyatları...
Xiaomi kullanıcılarının merakla beklediği amiral gemisi serisi, ülkemizde yarın satışa çıkacak. Bunlardan Xiaomi 12‘nin Türkiye satış fiyatı ise 20.999 TL olacak. Xiaomi 12 Pro modelinin fiyatı ise 24.999 TL olarak belirlendi.
8 GB RAM 128 GB depolama destekleyen Xiaomi 12 fiyatı: 20.999 TL
8 GB RAM 128 GB depolama destekleyen Xiaomi 12 Pro fiyatı: 24.999 TL
Her ne kadar bu fiyatlar yüksek olsa da bunun bir amiral gemisi olduğunu ve üst düzey özelliklerle geldiğini hatırlatmakta fayda var. Ayrıca ülkemizde akıllı telefonlara uygulanan vergiler de fiyatı belirleyen önemli etkenlerden biri.
Ekran: 6,28 inç büyüklüğünde FHD+, 120 Hz tazeleme
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
RAM: 8 / 12 GB (LPDDR5)
Depolama: 128 GB ya da 256 GB (UFS 3.1)
Ön Kamera: 32 MP
Arka Kamera: 50 MP (IMX766) + 13 MP ultra geniş
açılı kamera + 5 MP makro kamera
Batarya: 4.500 mAh (67 watt kablolu, 50 watt kablosuz hızlı şarj)
İşletim Sistemi: Android 12 tabanlı MIUI 13
Bağlantı: 5G, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB Type-C
Ekran: 6,73 inç büyüklüğünde QHD+, 120 Hz tazeleme
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
RAM: 8 / 12 GB (LPDDR5)
Depolama: 128 GB ya da 256 GB (UFS 3.1)
Ön Kamera: 32 MP
Arka Kamera: 50 MP (IMX707) + 50 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP telefoto kamera
Batarya: 4.600 mAh (120 watt kablolu, 50 watt kablosuz şarj)
İşletim Sistemi: Android 12 tabanlı MIUI 13
Bağlantı: 5G, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB Type-C
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