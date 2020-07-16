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Xiaomi 120W hızlı şarj destekli telefonu üzerinde çalışıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.07.2020 13:54 | Son Güncelleme

Akıllı telefon pazarında özellikle de Android tarafında ilginç gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Apple’ın hızlı şarj konusunda 30W‘ı tercih etmesi, Android telefon üreticilerine resmen güç verdi.

Xiaomi 120W hızlı şarj destekli telefonu üzerinde çalışıyor

Android tarafında son 2-3 gündür 120W ve 125W hızlı şarj desteğinin geleceği açıklanmaya başlanmıştı. Bugün de Xiaomi 120W hızlı şarj destekli telefon üzerinde çalışmaya başladı. Ancak Xiaomi, rakiplerine göre elini çabuk tutacak gibi görünüyor.

Mİ 10S ve Mİ 10S'E GÜÇ VERECEK

OPPO ve Vivo’nun 120W hızlı şarjlı telefonları en erken 2021 yılında çıkışını gerçekleştirecek. Ancak Xiaomi’nin bu yılın sonunda karşımıza Mi 10S ve Mi 10S Pro modelleri ile çıkması bekleniyor. Xiaomi, muhtemelen bu Mi 10S ve Mi 10S Pro modellerinde yeni şarj teknolojisine yer verecek.

HUAWEİ VE SAMSUNG'TAN AÇIKLAMA YOK

OPPO, Vivo ve Xiaomi’nin 120W şarj teknolojisini duyurmasının ardından gözler Huawei ve Samsung’a çevrilmiş durumda. Bu iki dev henüz bu konu hakkında bir atılım yapmadı. Muhtemelen Huawei ve Samsung, 120W’a geçmek için bir süre bekleyecek. Sadece 15 dakika gibi inanılmaz derecede kısa bir sürede yüzde 0’dan yüzde 100’e şarj eden 120W’ın stabil olup olmadığı henüz bilinmiyor.

OPPO ve Vivo, 120W hızlı şarj teknolojisini bataryayı ikiye bölerek sunabiliyor. Yani iki batarya 60W – 60W şeklinde şarj ediliyor. Bu sayede telefonda ısınma sorunu yaşanmıyor ve bataryanın ömrü artıyor.

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