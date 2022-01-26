Xiaomi açıkladı! İşte MIUI 13 güncellemesini alacak telefonlar

MIUI 13 güncellemesini alacak Xiaomi telefonları artık belli olmaya başladı. Bunun en önemli duyurusu Xiaomi'nin Redmi Note 11 serisinin küresel olarak tanıttığı en etkinlik sırasında yapıldı. Xiaomi, etkinlikte yeni arayüzü MIUI 13'ü tanıtırken, aynı zamanda MIUI 13 güncellemesini alacak Xiaomi ve Redmi akıllı telefon modellerini açıkladı. Peki MIUI 13 güncellemesini alacak telefonlar hangileri?
Şirketin açıklamasına göre 2022 yılının ilk çeyreğinde (Ocak-Şubat-Mart) 18 adet Xiaomi modeline MIUI 13 güncellemesi gönderilecek. Diğer modeller için ise kademeli bir kullanıma sunum biçimi uygulanacak. Kullanıma sunma programı bölgeye göre değişebilir.
Öte yandan Xiaomi, MIUI 13'ün özelliklerini paylaşırken, 2021 yılının 4. çeyreği itibarıyla MIUI aylık aktif kullanıcı sayısının 500 milyonu aştığını da paylaştı.
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