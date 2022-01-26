HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Xiaomi açıkladı! İşte MIUI 13 güncellemesini alacak telefonlar

Xiaomi açıkladı! İşte MIUI 13 güncellemesini alacak telefonlar

26.01.2022 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MIUI 13 güncellemesini alacak Xiaomi telefonları, kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Xiaomi ise bugün küresel Redmi Note 11 serisinin tanıtımı sırasında yeni arayüzü MIUI 13'ü de küresel olarak tanıttı. Xiaomi ayrıca, MIUI 13 güncellemesini alacak telefonları da duyurdu. Peki MIUI 13 güncellemesini alacak telefonlar hangileri? İşte MIUI 13 güncellemesini alacak Xiaomi ve Redmi modelleri...

Xiaomi açıkladı! İşte MIUI 13 güncellemesini alacak telefonlar

MIUI 13 güncellemesini alacak Xiaomi telefonları artık belli olmaya başladı. Bunun en önemli duyurusu Xiaomi'nin Redmi Note 11 serisinin küresel olarak tanıttığı en etkinlik sırasında yapıldı. Xiaomi, etkinlikte yeni arayüzü MIUI 13'ü tanıtırken, aynı zamanda MIUI 13 güncellemesini alacak Xiaomi ve Redmi akıllı telefon modellerini açıkladı. Peki MIUI 13 güncellemesini alacak telefonlar hangileri?

MIUI 13 GÜNCELLEMESİNİ ALACAK TELEFONLAR

Şirketin açıklamasına göre 2022 yılının ilk çeyreğinde (Ocak-Şubat-Mart) 18 adet Xiaomi modeline MIUI 13 güncellemesi gönderilecek. Diğer modeller için ise kademeli bir kullanıma sunum biçimi uygulanacak. Kullanıma sunma programı bölgeye göre değişebilir.

Xiaomi MIUI 13

  • Mi 11 Ultra
  • Mi 11
  • Mi 11i
  • Mi 11 Lite 5G
  • Mi 11 Lite
  • Xiaomi 11T Pro
  • Xiaomi 11T
  • Xiaomi 11 Lite 5G NE
  • Redmi Note 11 Pro 5G
  • Redmi Note 11 Pro
  • Redmi Note 11S
  • Redmi Note 11
  • Redmi Note 10 Pro
  • Redmi Note 10
  • Redmi Note 10 JE
  • Redmi Note 8 (2021)
  • Redmi 10
  • Xiaomi Pad 5 (Tablet)

Öte yandan Xiaomi, MIUI 13'ün özelliklerini paylaşırken, 2021 yılının 4. çeyreği itibarıyla MIUI aylık aktif kullanıcı sayısının 500 milyonu aştığını da paylaştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya, İstanbul Havalimanı'ndaki bu görüntüleri konuşuyor! CHP'li Ali Öztunç paylaştıSosyal medya, İstanbul Havalimanı'ndaki bu görüntüleri konuşuyor! CHP'li Ali Öztunç paylaştı
Sosyal medya bunu konuşuyor! İlk önce kardan gelin yapıp balayına çıktı, şimdi ise...Sosyal medya bunu konuşuyor! İlk önce kardan gelin yapıp balayına çıktı, şimdi ise...
13 yıl önce kesilmişti! O para cezası iptal edildi13 yıl önce kesilmişti! O para cezası iptal edildi
Anahtar Kelimeler:
Xiaomi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekliler bu habere dikkat! Yarın hesaplarda

Memur ve emekliler bu habere dikkat! Yarın hesaplarda

Sosyal medya bu fotoğrafı konuşuyor...

Sosyal medya bu fotoğrafı konuşuyor...

İmamoğlu'ndan sert tepki: "Vali Yerlikaya ile de görüştüm..."

İmamoğlu'ndan sert tepki: "Vali Yerlikaya ile de görüştüm..."

Suya bir anda gömüldü! Acı haber

Suya bir anda gömüldü! Acı haber

Mehmet Boynukalın'ın 'Allah karla çarpar' tweetine tepki yağdı!

Mehmet Boynukalın'ın 'Allah karla çarpar' tweetine tepki yağdı!

Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle...

Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle...

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

DSÖ'den korkutan uyarı: Daha ölümcül bir varyant...

DSÖ'den korkutan uyarı: Daha ölümcül bir varyant...

Tutkunları için en iyi uzaktan kumandalı araba modelleri

Tutkunları için en iyi uzaktan kumandalı araba modelleri

Muharrem İnce’nin Rifat Hisarcıklıoğlu iddiasına jet yanıt!

Muharrem İnce’nin Rifat Hisarcıklıoğlu iddiasına jet yanıt!

İstanbullular dikkat! Kar sağanakları, DEK'ler, Vorteksler...

İstanbullular dikkat! Kar sağanakları, DEK'ler, Vorteksler...

15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı

15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.