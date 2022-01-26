Xiaomi açıkladı! İşte MIUI 13 güncellemesini alacak telefonlar

MIUI 13 güncellemesini alacak Xiaomi telefonları artık belli olmaya başladı. Bunun en önemli duyurusu Xiaomi'nin Redmi Note 11 serisinin küresel olarak tanıttığı en etkinlik sırasında yapıldı. Xiaomi, etkinlikte yeni arayüzü MIUI 13'ü tanıtırken, aynı zamanda MIUI 13 güncellemesini alacak Xiaomi ve Redmi akıllı telefon modellerini açıkladı. Peki MIUI 13 güncellemesini alacak telefonlar hangileri?

MIUI 13 GÜNCELLEMESİNİ ALACAK TELEFONLAR

Şirketin açıklamasına göre 2022 yılının ilk çeyreğinde (Ocak-Şubat-Mart) 18 adet Xiaomi modeline MIUI 13 güncellemesi gönderilecek. Diğer modeller için ise kademeli bir kullanıma sunum biçimi uygulanacak. Kullanıma sunma programı bölgeye göre değişebilir.

Mi 11 Ultra

Mi 11

Mi 11i

Mi 11 Lite 5G

Mi 11 Lite

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Redmi Note 11 Pro 5G

Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 11S

Redmi Note 11

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10

Redmi Note 10 JE

Redmi Note 8 (2021)

Redmi 10

Xiaomi Pad 5 (Tablet)

Öte yandan Xiaomi, MIUI 13'ün özelliklerini paylaşırken, 2021 yılının 4. çeyreği itibarıyla MIUI aylık aktif kullanıcı sayısının 500 milyonu aştığını da paylaştı.

