Xiaomi Android 10 güncellemesini iptal etti!

Xiaomi Mi A3 kullanıcıları Android güncellemelerini en önce alması gereken akıllı telefonlardan biriydi. Zira, Xiaomi Mi A3 Google'ın Android One programı kapsamında yer alıyordu. Yani güncellemeleri Google eliyle alıyordu. Fakat konu Xiaomi Mi A3 olunca beklenmeyen gecikmeler ortaya çıktı. Xiaomi Mi A3 kullanıcıları Android 10 güncellemesine kavuşabilmek için bir imza kampanyası dahi başlatmışlardı. Gelen tepkiler üzerine Xiaomi bir açıklama yapmak zorunda kalmış ve Xiaomi Mi A3 Android 10 güncellemesinin üzerinde çalışıldığını söylemişti. Nitekim geçtiğimiz günlerde Xiaomi tarafından Xiaomi Mi A3 akıllı telefonların Android 10 güncellemesi yayınlandı. Fakat sorunlar bitmedi.

XİAOMİ Mİ A3 ANDROİD 10 GÜNCELLEMESİ İPTAL EDİLDİ

Bugün itibarıyla Avrupa'daki Xiaomi Mi A3 kullanıcılarının indirmesine sunulan 1,3 GB boyutundaki Android 10 güncellemesi, Xiaomi tarafından geri çekildi. Xiaomi'nin bu hareketi ile kullanıcıların sevinci yerini şaşkınlığa bıraktı. Xiaomi ise güncelleme paketinde ortaya çıkan bazı hatalar nedeniyle güncellemenin geri çekildiğini, güncellemenin artık Xiaomi Mi A3 kullanıcılarına gönderilmeyeceğini söylemekle yetindi.