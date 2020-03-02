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Xiaomi Black Shark 3 kamera konusunda da iddialı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.03.2020 10:26 | Son Güncelleme

Her ne kadar kamera konusu Black Shark 3 için odak noktası olmasa da bu hususta piyasaya sızan dedikodular kafaları karıştırıyor.

Xiaomi Black Shark 3 kamera konusunda da iddialı

Daha önce sızan bilgiler ışığında telefonun Qualcomm Snapdragon 865 işlemciye sahip olduğunu biliyorduk. Hatta bu işlemcinin AnTuTu’dan aldığı 620.952 puan AnTuTu’da şimdiye kadar elde edilen en yüksek puan olarak tarihe geçmişti. Bu açıdan bakıldığında telefonun piyasada en güçlü telefon olacağını söylemek güç değil. Bunun yanında telefonda 65W hızlı şarj destekli 4.720 mAh batarya mevcut. Bu batarya Usb Type-C teknolojisine sahip bir şarj cihazı ile şarj edilebilecek. Ayrıca hızlı şarj desteğinin yanında telefonun arka kısmına yerleştirilecek bir manyetik şarj portu sayesinde oyun sırasında da oyun keyfi bozulmadan şarj edilebilecek. Telefonun iki farklı versiyonu bulunacağını ve batarya boyutunun Pro modelinde 5000mAh olacağını da belirtelim. Telefonda 16 GB RAM bulunacak.

XİAOMİ BLACK SHARK 3'ÜN KAMERA ÖZELLİKLERİ

Kamera konusuna dönecek olursak telefonun ana kamerası 64MP büyüklüğünde olacak. Gövdenin üst kısmında yer alan 3’lü kamera sisteminin hemen alt kısmında LED filaş bulunuyor. Ana kameranın büyüklüğü hakkında bir bilgi sızdırılmış olsa da diğer iki kameranın piksel büyüklüğü hakkında bilgi sahibi değiliz. Son olarak telefonun ön kısmında 6.39 inç büyüklüğünde FHD+ ekran yer alıyor.

Aşağıda son zamanlarda tanıtımı yapılacak olan telefonların listesi mevcut. Eğer akıllı telefonlara merakınız varsa listeye bir göz atın derim.

İŞTE TANITIMI YAPILACAK TELEFONLAR

  • 1 Mart: Huawei Enjoy 10e (Telefonun özelliklerine ait haberi sitemizde bulabilirsiniz.)
  • 3 Mart: Black Shark 3
  • 5 Mart: Realme 6 & 6 Pro
  • 6 Mart: OPPO Find X2
  • 26 Mart: Huawei P40 serisi (En çok beklenen telefonların başında geliyor)
  • Mart (tarih belirli değil): Redmi K30 Pro
  • Mart (tarih belirli değil): Samsung Galaxy A11 & A41 (Orta seviye akıllı telefonlar)
  • Nisan (tarih belirli değil): Huawei Nova 7 serisi

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