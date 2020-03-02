Xiaomi Black Shark 3 kamera konusunda da iddialı

Daha önce sızan bilgiler ışığında telefonun Qualcomm Snapdragon 865 işlemciye sahip olduğunu biliyorduk. Hatta bu işlemcinin AnTuTu’dan aldığı 620.952 puan AnTuTu’da şimdiye kadar elde edilen en yüksek puan olarak tarihe geçmişti. Bu açıdan bakıldığında telefonun piyasada en güçlü telefon olacağını söylemek güç değil. Bunun yanında telefonda 65W hızlı şarj destekli 4.720 mAh batarya mevcut. Bu batarya Usb Type-C teknolojisine sahip bir şarj cihazı ile şarj edilebilecek. Ayrıca hızlı şarj desteğinin yanında telefonun arka kısmına yerleştirilecek bir manyetik şarj portu sayesinde oyun sırasında da oyun keyfi bozulmadan şarj edilebilecek. Telefonun iki farklı versiyonu bulunacağını ve batarya boyutunun Pro modelinde 5000mAh olacağını da belirtelim. Telefonda 16 GB RAM bulunacak.

XİAOMİ BLACK SHARK 3'ÜN KAMERA ÖZELLİKLERİ

Kamera konusuna dönecek olursak telefonun ana kamerası 64MP büyüklüğünde olacak. Gövdenin üst kısmında yer alan 3’lü kamera sisteminin hemen alt kısmında LED filaş bulunuyor. Ana kameranın büyüklüğü hakkında bir bilgi sızdırılmış olsa da diğer iki kameranın piksel büyüklüğü hakkında bilgi sahibi değiliz. Son olarak telefonun ön kısmında 6.39 inç büyüklüğünde FHD+ ekran yer alıyor.