Xiaomi’den gerçek kablosuz kulaklık

Ürün, Bluetooth 5.2 bağlantı teknolojisi sayesinde akıllı telefonunuz ile kısa sürede bağlantı kuruyor ve kullanım esnasında bağlantıda yavaşlama ya da kopma gibi can sıkıcı detaylarla karşılaşmıyorsunuz.

Kulaklıklar, ufak ve hafif boyutları sayesinde kulakta rahatsızlık uyandırmadan sağlam bir tutuş hissi gerçekleştiriyor. Tabii kutuda gelen farklı boyutlardaki silikon başlıklar arasında kulağınıza en uygun olanı seçmelisiniz.

Üzerinde yer alan dokunmatik paneller sayesinde de kullanım kolay. Örneğin, iki kez dokunarak aramayı cevaplayabilir ya da müzik çalabilirsiniz. Üç kez dokunduğunuzda, sonraki şarkıya geçiş yapabilir ya da aramayı sonlandırabilirsiniz.

Tabii günümüzde gerçek kablosuz kulaklıktan söz edildiğinde, “gürültü engelleme sistemi” de en çok talep edilen detaylar arasında yer alıyor. Redmi Buds 3 Pro, bünyesinde gürültü engelleme sistemine de sahip. Kulaklıklardan bir tanesine bir süre basılı tutunca bu sistemi aktifleştirebiliyor ve ortamdaki sesleri büyük ölçüde ortadan kaldırabiliyorsunuz. Aynı şekilde, tek kulaklığa bir süre basılı tutarak şeffaf modu açabilir ve bu sayede etrafta olup bitenlere de kulak kesilebilirsiniz.

35 dB derin gürültü engelleme özelliği sunabilen kulaklık, bu sayede özellikle uçak ve metro gibi ulaşım araçlarındaki kullanımlarınızda çok işinize yarayacaktır. Tabii gürültü engelleme tarafında önemli bir not da paylaşmamız gerekiyor, ki o da bu özellikten tam anlamıyla faydalanabilmek için güncel bir Xiaomi ya da Redmi telefonunuz olmalı.

9 mm kompozit titreşimli diyafram bobinine sahip olan kulaklıklar, özellikle net tizler sunabiliyor. Bass’ların da iyi düzeyde olduğunu söyleyebiliriz. Ürün, bir şeyler dinlemek, oynamak ve izlemek isteyenler için uygun fiyata tercih edilebilecek kulaklıklardan diyebiliriz. Herhangi bir ses görüntü senkron sorunuyla da karşılaşmadık. Öte yandan, kulaklığın aynı anda iki farklı cihazla eşleşebildiğini de söylemeliyiz.

Peki kulaklığın pil ömrü nasıl diye soracak olursanız, onu da cevaplayalım. Öncelikle ürün, Type-C kablo aracılığıyla şarj ediliyor. Eğer Qi standardına destek veren bir şarj padiniz varsa, onunla da kablosuz olarak şarj edebilirsiniz.

Kulaklıklar, tek şarj ile yaklaşık 6 saatlik deneyim sunuyor. Bu deneyimi elde edebilmek için ses seviyesinin %50 ve gürültü engelleme özelliğinin de kapalı olması gerekiyor.

Kaçak telefonlar neredeyse yarı fiyatına satılıyor!



