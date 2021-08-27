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Xiaomi'den rekor gelir

27.08.2021 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haziran 2021 ile sona eren çeyrekte, Xiaomi, 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 64’lük bir büyüme gördü. Ayrıca, net geliri bile yıllık yüzde 80’lik önemli bir artış gösterdi. Marka ayrıca akıllı telefon işinden elde ettiği gelirin 9,1 milyar ABD dolarına ulaştı.

Xiaomi'den rekor gelir

Şirket, ikinci çeyrekte 52.9 milyon akıllı telefon satış birimi sayesinde bu kayda değer sıçramayı gördü ve hatta Cupertino merkezli dev Apple’ı geçerek ikinci en büyük akıllı telefon üreticisi haline geldi. 2021 yılının ikinci çeyreğinde, Xiaomi 87,8 milyar Yuan toplam gelir (kabaca 13,5 milyar ABD Doları) ve 6,3 milyar Yuan net kâr (kabaca 971 milyon ABD Doları) elde etti. Ayrıca, 2. çeyrekte satılan toplam 52,9 milyon adetten 12 milyonun üzerinde birinci sınıf amiral gemisi akıllı telefonu göndermeyi bile başardı.

Marka, 22 ülkede IoT ürün ve hizmet pazarlarına liderlik ediyor ve ilk kez Avrupa ve Güneydoğu Asya’da 1. sırada yer alıyor. Yurtdışı IoT ve Lifestyle ürünleri de yıllık yüzde 93,8 gelir artışı kaydederken, denizaşırı internet hizmetleri geliri de yüzde 96,8 arttı. Özellikle, şirket bir önceki yıla göre yüzde 56,5 artan bu çeyrekte büyük yatırımlar yaptı.

Haziran 2021’de şirket, MIUI platformu için geçen yıla göre yüzde 32,1 artışla 454 milyon aktif aylık kullanıcı kaydetti. Ek olarak, bu yılın ilk yarısında, Çin anakarasında 3.000 Yuan (kabaca 462 ABD Doları) veya üzerindeki perakende fiyatları en yaygın iken, denizaşırı pazar için 350 ABD Doları civarında en yaygın fiyat aralığıydı.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi
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