Xiaomi ilginç bir rekorla Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi!

Xiaomi düzenlediği etkinlik ile bir akıllı telefona değil, bir rekora imza attı. Daha önce ürettiği Android ekosistemindeki akıllı cihazları ile gündemden bir an olsun düşmeyen Xiaomi, bu kez en iyi akıllı telefonu sunmak için değil en çok kutu açan olmak için yarıştı.

XİAOMİ DÜNYA REKORU KIRDI

New York’taki Dünya Ticaret Merkezi’nde etkinliğini yapan Xiaomi, 703 kişiyi alana topladı. Alandaki 703 kişiye birer Xiaomi kutusu veren etkinlik yetkilileri, 703 kişiden aynı anda kutularını açmalarını istedi. Alandakiler her ne kadar işin detayını çözemese de Xiaomi ne yaptığını biliyordu. Xiaomi, Mercado Libre’nin 643 kişi ile kırdığı kutu açılış rekorunu, 703 kişi ile kırdı ve böylece Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başardı.

XİAOMİ İLK KEZ GUİNNESS REKORLAR KİTABI’NA GİRMİYOR

Aslında Xiaomi rekorlara alışık bir şirket. Zira firma, daha önce aynı anda 500 Xiaomi mağazası açarak da, dünyanın en büyük telefon yapbozunu yaparak da Guinness Rekorlar Kitabı’na adını yazdırmıştı. Bakalım Xiaomi’nin sıradaki rekor hedefi ne olacak? (Mesela şey olabilir mi şey Dünya’nın en uzun süre şarjı giden akıllı telefonu?.. Buna çok muhtacız da şu an)

