HABER
  4. Xiaomi ilginç bir rekorla Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi!

Xiaomi ilginç bir rekorla Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.12.2019 21:16 | Son Güncelleme

Çinli Android akıllı telefon üreticisi Xiaomi, New York Dünya Ticaret Merkezi’nde düzenlediği bir etkinlik ile rekor kırdı. Xiaomi, kırdığı rekor ile Gunness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başardı. Xiaomi’yi rekoru getiren şey ise bir hayli ilginç…

Xiaomi ilginç bir rekorla Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi!

Xiaomi düzenlediği etkinlik ile bir akıllı telefona değil, bir rekora imza attı. Daha önce ürettiği Android ekosistemindeki akıllı cihazları ile gündemden bir an olsun düşmeyen Xiaomi, bu kez en iyi akıllı telefonu sunmak için değil en çok kutu açan olmak için yarıştı.

XİAOMİ DÜNYA REKORU KIRDI

New York’taki Dünya Ticaret Merkezi’nde etkinliğini yapan Xiaomi, 703 kişiyi alana topladı. Alandaki 703 kişiye birer Xiaomi kutusu veren etkinlik yetkilileri, 703 kişiden aynı anda kutularını açmalarını istedi. Alandakiler her ne kadar işin detayını çözemese de Xiaomi ne yaptığını biliyordu. Xiaomi, Mercado Libre’nin 643 kişi ile kırdığı kutu açılış rekorunu, 703 kişi ile kırdı ve böylece Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başardı.

XİAOMİ İLK KEZ GUİNNESS REKORLAR KİTABI’NA GİRMİYOR

Aslında Xiaomi rekorlara alışık bir şirket. Zira firma, daha önce aynı anda 500 Xiaomi mağazası açarak da, dünyanın en büyük telefon yapbozunu yaparak da Guinness Rekorlar Kitabı’na adını yazdırmıştı. Bakalım Xiaomi’nin sıradaki rekor hedefi ne olacak? (Mesela şey olabilir mi şey Dünya’nın en uzun süre şarjı giden akıllı telefonu?.. Buna çok muhtacız da şu an)

Tartıştığı kocasını uykusunda öldürdü! İfadesi kan dondurdu: Misafirlerin yanında... Tartıştığı kocasını uykusunda öldürdü! İfadesi kan dondurdu: Misafirlerin yanında...
Google'a erişim problemiGoogle'a erişim problemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Xiaomi Guinness Rekorlar Kitabı android akıllı telefon

En Çok Okunan Haberler

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Silahla şaka yaparken arkadaşının sevgilisini öldürdü

Silahla şaka yaparken arkadaşının sevgilisini öldürdü

'Mini eteklerin tozunu attırırdım'

'Mini eteklerin tozunu attırırdım'

Flaş gelişme: Doğa Koleji'ni İTÜ aldı

Flaş gelişme: Doğa Koleji'ni İTÜ aldı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İşte 2019 yurt dışı telefon kayıt ücreti!

İşte 2019 yurt dışı telefon kayıt ücreti!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Duygu moduna göre Whatsapp durumları

Duygu moduna göre Whatsapp durumları

Facebook hesap silme nasıl yapılır?

Facebook hesap silme nasıl yapılır?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Herkes kendi yoluna: iPhone’ların ekranı el değiştiriyor!

Herkes kendi yoluna: iPhone’ların ekranı el değiştiriyor!

Son dakika: Google çöktü mü? Google'a erişim problemi

Google'a erişim problemi

Türkiye için bir ilk! Uzay radyasyonu test altyapısı kuruldu

Türkiye için bir ilk! Uzay radyasyonu test altyapısı kuruldu

Türkiye ne zaman 5G'ye geçecek? Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan açıklama

Türkiye 5G'ye ne zaman geçecek? Açıklama geldi

Telegram kurucusu: WhatsApp'ı silin

Telegram kurucusu: WhatsApp'ı silin

Yarı insan, yarı robot varlıkların çağı geliyor

Yarı insan, yarı robot varlıkların çağı geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.