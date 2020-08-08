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Xiaomi Mi 10 Pro Plus 2 parçalı bataryayla geliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.08.2020 10:04 | Son Güncelleme

Xiaomi’nin yeni amiral gemisi modeli çift bataryayla gelecek. İşte Xiaomi Mi 10 Pro Plus hakkındaki detaylar.

Xiaomi Mi 10 Pro Plus 2 parçalı bataryayla geliyor

Akıllı telefon sektörünün dinamik isimlerinden biri olan Xiaomi şu aralar yeni amiral gemisi modeline yoğunlaşmış durumda. Çinli üretici önümüzdeki dönemde yeni nesil üst segment modelini tanıtmayı planlıyor.

Mi 10 Pro Plus ismiyle tanıtılacak olan Xiaomi’nin yeni modeli alışık olduğumuz üst segment özelliklerle gelecek. Alışık olmadığımız şey ise Çinli üreticinin Mi 10 Pro Plus modelinde çift parçalı bir batarya kullanacak olması.

Malum, katlanabilir ekranlı akıllı telefon üreten bazı markalar, çift parçalı batarya tasarımını daha önce kullanmışlardı. Lakin düz bir gövdeye sahip klasik modellerde bu tasarımdaki bataryalar pek tercih edilmiyordu.

Aslına bakılırsa çift parçalı bataryanın öyle çok bir esprisi yok. Yani batarya miktarını 6000 mAh ve üzerine yükseltme gibi bir niyetiniz yoksa, ya da katlanabilir ekranlı bir model tasarlamıyorsanız, her türlü tek katmanlı bir batarya iş görecektir.

Lakin Çinli üretici klasik tasarıma sahip Mi 10 Pro Plus modelinde çift katmanlı bir batarya tasarımını tercihlemiş. İşin garip yanı ise telefonun toplam bataryasının 4500 mAh olması. Yani cihazda 2 adet 2250 mAh’lık batarya bulunuyor.

Bu kadar düşük bir batarya kapasitesi için Mi 10 Pro Plus gibi kalıplı bir cihazı kullanmak pek de mantıklı durmuyor.

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