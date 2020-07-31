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Xiaomi Mi 10 Pro Plus performans testinde göründü!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 31.07.2020 09:19 | Son Güncelleme

Türkiye’de de oldukça popüler olan Xiaomi’nin üst seviye modeli AnTuTu’da ortaya çıktı. İşte Xiaomi Mi 10 Pro Plus hakkındaki detaylar.

Xiaomi Mi 10 Pro Plus performans testinde göründü!

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızlı bir şekilde müşteri kitlesini genişleten Xiaomi, uygun fiyatlı ürünleriyle dikkat çekiyor. Özellikle firmanın Redmi markası altında satışa sunduğu modellerin fiyat, performans tarafında rakipsiz olduğu söylenebilir.

Fakat Xiaomi orta segmentte olduğu kadar üst segmentte de iddialı olmak istiyor. Bunun için de güç açısından kusursuz modeller ortaya koymak için uğraşıyor. Nitekim bu modellerden birisi geçtiğimiz gün AnTuTu performans testinde ortaya çıktı.
Xiaomi’nin yeni amiral gemisi modeli Mi 10 Pro Plus geçtiğimiz gün bir performans testinde boy göstedi.

M2007J1SC model numarasıyla görünen yeni Xiaomi modeli, sergilediği performansla göz doldurdu. AnTuTu’dan 687422 gibi hayli etkileyici bir puan alan Çinli üreticinin yeni cihazı Asus ROG Phone 3’ü geride bırakmayı başardı.

Bu arada Xiaomi Mi10 Pro Plus modelinde kullanılan yonga setinin SD865 mi yoksa SD865+ mı olduğu tam olarak kesinleşmiş değil. Muhtemelen bu telefon ile ilgili detaylar önümüzdeki günlerde kesinlik kazanacaktır.

Ayrıca bu telefonun ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı da henüz netleşmiş değil. Malum Mi 10 Pro Türkiye’de satışa çıkmadı. Dolayısıyla Pro Plus modelinin de satışa çıkması çok mümkün görünmüyor. Yine de bekleyeceğiz.

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