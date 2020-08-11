Xiaomi Mi 10 Ultra modeli ilk defa görüntülendi

Özellikle de Xiaomi Mi 10 Ultra modelinin ilk defa tasarım detaylarının paylaşılması, önemli bir olay olarak görülüyor. Hadi gelin şirket nasıl bir donanım ve tasarım ortaya koydu hep birlikte göz atalım. Yeni çıkacak olan Mi 10 Ultra; hem tasarım hem de donanım açısından son derece farklı olacak. Ayrıca bu ürün, beyaz renkli haliyle karşımıza çıktı ve oldukça şık bir görünüm sunmayı başardı. Ayrıca yeni modelle ilgili çok önemli bir detay daha var. Yeni ürünün, şeffaf bir tasarıma sahip olması bekleniyor. Mi 10 Ultra Transparent Edition ismiyle ortaya çıkacak olan bu yeni model, gerçekten de büyük bir dikkat çekecek.

XİAOMİ Mİ 10 ULTRA ZOOM YETENEĞİ İLE ŞAŞIRTACAK

Cihazın kamera açısından da son derece tatmin edici olduğunu söylemek mümkün. Ürün; 12 – 120 mm odak mesafesine ve 120x süper yakınlaştırma özelliğine sahip olacak. Böylece normal kamera deneyiminden çok daha fazla keyif almak mümkün olacak. Bildiğiniz üzere Xiaomi, genellikle kamera kalitesiyle kendisini ön plana çıkarmayı seviyor.

Redmi K30 Ultra ile tanıtılması planlanan bu model; 11 Ağustos tarihinde kullanıcılarla buluşacak. Yakın bir tarih olsa bile yine de şirket buna hazır. Xiaomi genellikle kendi cihazlarını çok kısa bir süre içerisinde üretmesiyle biliniyor. Xiaomi Mi 10 Ultra modelinin; Snapdragon 865 işlemciye, 4.500 mAh bataryaya, LPDDR5 16 GB RAM’e; Wi-Fi 6, Hi-Res Audio ve 8K çözünürlük gibi detaylara sahip olması onu çok daha ön plana çıkarıyor.