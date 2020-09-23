Xiaomi Mi 10T'nin tanıtım tarihi duyuruldu

Xiaomi Mi 10T serisi daha önce sızıntılarda ortaya çıkmıştı. O sızıntılar, Xiaomi Mi 10T ve Xiaomi Mi 10T Pro adında iki farklı modelin seride yer alacağını gösteriyordu. Sızıntıların üzerinden fazla zaman geçmeden Xiaomi, Xiaomi Mi 10T duyurusu ile karşımıza çıktı.

İŞTE XİAOMİ Mİ 10T'NİN TANITIM TARİHİ

Xiaomi Türkiye, kısa bir süre önce Xiaomi Global hesabının yaptığı Xiaomi Mi 10T tanıtım etkinliği duyurusunu kendi hesabından da paylaştı. Xiaomi resmi hesaplarının yaptığı duyuruya göre, Xiaomi Mi 10T serisi 30 Eylül'de resmi olarak tanıtılacak. Xiaomi Türkiye'nin Xiaomi Mi 10T serisi hakkında paylaşım yapması ise Xiaomi Mi 10T serisinin Türkiye'ye geleceğinin bir işareti olarak hafızalara kazındı.

Size ilham kaynağı olacak #Mi10Tserisi’nin tanıtılacağı global lansmanımız için tarihi şimdiden not edin! ???? #YaratıcılığınaGüçKat pic.twitter.com/64DP2XPK2i — Xiaomi Türkiye (@XiaomiTurkiye) September 22, 2020

XİAOMİ Mİ 10T SERİSİ ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNACAK?

Xiaomi Mi 10T serisinde tıpkı sızıntılardaki gibi Xiaomi Mi 10T ve Xiaomi Mi 10T Pro adında iki farklı modelin yer alması bekleniyor. Bu telefonlar iddialara göre, Snapdragon 865 işlemcisinden güç alacak. Mi 10T Pro'da 108 MP çözünürlüğünde arka kamera yer alacakken, Mi 10T'de ana kamera 64 MP çözünürlüğünde olacak. Her iki telefon hakkındaki kesin bilgiler ise 30 Eylül saat 15:00'da düzenlenecek lansman ile birlikte ortaya çıkacak.

