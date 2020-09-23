HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Xiaomi Mi 10T'nin tanıtım tarihi duyuruldu

Xiaomi Mi 10T'nin tanıtım tarihi duyuruldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.09.2020 12:16 | Son Güncelleme

Xiaomi Mi 10T ve Xiaomi Mi 10T Pro için resmi tarih paylaşıldı. Xiaomi Global ve Xiaomi Türkiye Twitter hesapları, Xiaomi Mi 10T serisi ile tanışacağımız tanıtım etkinliğinin tarihini açıkladı.

Xiaomi Mi 10T'nin tanıtım tarihi duyuruldu

Xiaomi Mi 10T serisi daha önce sızıntılarda ortaya çıkmıştı. O sızıntılar, Xiaomi Mi 10T ve Xiaomi Mi 10T Pro adında iki farklı modelin seride yer alacağını gösteriyordu. Sızıntıların üzerinden fazla zaman geçmeden Xiaomi, Xiaomi Mi 10T duyurusu ile karşımıza çıktı.

İŞTE XİAOMİ Mİ 10T'NİN TANITIM TARİHİ

Xiaomi Türkiye, kısa bir süre önce Xiaomi Global hesabının yaptığı Xiaomi Mi 10T tanıtım etkinliği duyurusunu kendi hesabından da paylaştı. Xiaomi resmi hesaplarının yaptığı duyuruya göre, Xiaomi Mi 10T serisi 30 Eylül'de resmi olarak tanıtılacak. Xiaomi Türkiye'nin Xiaomi Mi 10T serisi hakkında paylaşım yapması ise Xiaomi Mi 10T serisinin Türkiye'ye geleceğinin bir işareti olarak hafızalara kazındı.

XİAOMİ Mİ 10T SERİSİ ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNACAK?

Xiaomi Mi 10T serisinde tıpkı sızıntılardaki gibi Xiaomi Mi 10T ve Xiaomi Mi 10T Pro adında iki farklı modelin yer alması bekleniyor. Bu telefonlar iddialara göre, Snapdragon 865 işlemcisinden güç alacak. Mi 10T Pro'da 108 MP çözünürlüğünde arka kamera yer alacakken, Mi 10T'de ana kamera 64 MP çözünürlüğünde olacak. Her iki telefon hakkındaki kesin bilgiler ise 30 Eylül saat 15:00'da düzenlenecek lansman ile birlikte ortaya çıkacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ülkede büyük panik! 'Süper bulaştırıcı' olduğu ortaya çıktı Ülkede büyük panik! 'Süper bulaştırıcı' olduğu ortaya çıktı
Akıllı telefonların sonu mu geliyor?Akıllı telefonların sonu mu geliyor?
Keloğlan Ak Ülke kitabının yazarı Duran Yılmaz kimdir? Duran Yılmaz kitapları nelerdir? İşte Duran Yılmaz’ın hayatı!Keloğlan Ak Ülke kitabının yazarı Duran Yılmaz kimdir? Duran Yılmaz kitapları nelerdir? İşte Duran Yılmaz’ın hayatı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bolu'daki katliamda sanıklara ceza yağdı
Bolu'daki katliamda sanıklara ceza yağdı
Macron: Türkiye'ye saygı duyuyoruz ve diyaloğa hazırız
Macron: Türkiye'ye saygı duyuyoruz ve diyaloğa hazırız
Mayolu deniz pozlarıyla Instagram'ı salladı!
Mayolu deniz pozlarıyla Instagram'ı salladı!
İl genelinde flaş karar! Banka ve AVM'lerde zorunlu oldu
İl genelinde flaş karar! Banka ve AVM'lerde zorunlu oldu
Koronavirüsten öldü, tabutu yakıldı
Koronavirüsten öldü, tabutu yakıldı
Hiç gitmediği İstanbul'dan hatalı park cezası geldi
Hiç gitmediği İstanbul'dan hatalı park cezası geldi
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Galaxy S21 Ultra için batarya sürprizi!
Galaxy S21 Ultra için batarya sürprizi!
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Yeni iPhone güncellemesi ne zaman yayınlanacak? Apple açıkladı!
Yeni iPhone güncellemesi ne zaman yayınlanacak? Apple açıkladı!
3 Maddede motorun yağ yakıp yakmadığını anlamak!
3 Maddede motorun yağ yakıp yakmadığını anlamak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Realme Watch: 599 TL'ye akıllı saat de var!
Realme Watch: 599 TL'ye akıllı saat de var!
2020 Citroén C3 Aircross fiyat listesi
2020 Citroén C3 Aircross fiyat listesi
iOS 14 resim içinde resim özelliği için YouTube şoku!
iPhone kullanıcılarına YouTube şoku! Yolu kapatıldı
Apple akıllı saatlerinin sağlık uygulamalarını karşılaştırdık!
Hangi Akıllı Saat Daha Sağlıklı Yapar?
Güncel Fiat Fiorino fiyat listesi nasıl?
ÖTV'den sonra Fiat Fiorino fiyat listesi nasıl oldu?
En performanslı Model S: Tesla Model S Plaid tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı
Tesla en performanslı otomobilini tanıttı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.