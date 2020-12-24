Xiaomi Mi 11 Pro ekran altı kamera teknolojisi ile gelebilir!

TrendForce; Xiaomi Mi 11 Pro modelinde ekran altı kamera teknolojisinin kullanılacağını açıkladı.

Xiaomi tarafından daha önce açıklanan bilgilere göre; firmanın üçüncü nesil ekran altı kamera teknolojisi bu yıl ağustos ayında seri üretim aşamasına girdi. Ayrıca şirket, önümüzdeki yıl resmi olarak seri üretime geçmesinin beklendiğini belirtti.

Xiaomi’nin üçüncü nesil ekran altı kamera teknolojisi, kendi geliştirdiği yeni bir piksel düzenlemesini ve yeniden tasarlanmış bir piksel sürücü devresini benimsiyor. Ekranın öne bakan kısmının ışık geçirgenliğini daha da artırabilir. Kameranın ekranın altındaki çekim etkisi, temelde geleneksel ön kameralar ile aynı olacak.

XİAOMİ Mİ 11 PRO ÖZELLİKLERİ

Pro modelde OmniVision’ın yeni nesil sensörü olan 48 MP çözünürlüğündeki OV48C lens yer alacak. Bu ana lense 20 MP ve 12 MP lensler eşlik edecek. Pro modelde 120W hızlı şarj destekli 4.500 mAh kapasiteli bataryanın yer alacağını belirtelim. Ayrıca her iki modelde de Snapdragon 888 yonga seti ve 8 GB/12 GB RAM seçenekleri bulunacak.