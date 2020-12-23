HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Xiaomi Mi 11 fiyatı için beklenmedik iddia!

Xiaomi Mi 11 fiyatı için beklenmedik iddia!

23.12.2020 15:27 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Xiaomi Mi 11 fiyatı için beklenmedik iddia!

Xiaomi Mi 11 fiyatı için bir sızıntı daha gün yüzüne çıktı. Yapılan sızıntının iddiasına göre Mi 11, Mi 11 Pro ve Mi 11 Pro Plus'tan oluşacak Mi 11 serisinin fiyatları birçok rakip amiral gemisinden daha uygun olacak. İşte sızdırılan Xiaomi Mi 11 fiyatı.

Xiaomi Mi 11, Mi 11 Pro ve Mi 11 Pro Plus'tan oluşacağı iddia edilen Mi 11 serisi için artık pek sürpriz kalmadı. Zira sızıntılar sayesinde Xiaomi Mi 11'in özellikleri hakkında birçok bilgi günler boyu teknoloji gündeminin satırlarına yansıdı. Ancak en çok merak edilen sorulardan biri henüz tam olarak yanıtlanmadı; Xiaomi Mi 11 fiyatı ne kadar?

XİAOMİ Mİ 11 FİYATI BİR KEZ DAHA GÖRÜNDÜ

Mi 11 fiyatı için elimizde kesin bir kanıt olmasa da yapılan yeni bir sızıntı telefonların potansiyel fiyatlarına odaklanıyor. Sızıntıdaki iddialara göre Xiaomi Mi 11 fiyatı 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip model için yaklaşık 687 dolar olacak. Telefonun 256 GB'lık modeli ise 735 dolardan satılacak. 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanına sahip en gelişmiş model ise sızıntılara bakılırsa yaklaşık 800 dolardan satışa sunulacak.

Mi 11

Xiaomi Mi 11 fiyatı sızıntısı, telefonun varyantlarının kesin fiyatını göstermiyor. Zira sızıntı, şimdilik iddia aşamasında. 28 Aralık'ta düzenlenecek Xiaomi Mi 11 tanıtım etkinliği ile bu iddianın gerçeğe dönüşmesi bekleniyor.

XİAOMİ Mİ 11 ÖZELLİKLERİ

Mi 11 özellikleri arasında bu zamana kadar gelen söylentilere göre Snapdragon 888 işlemcisi, 50W hızlı şarj destekli 4.700 mAh pil, 120 Hz yenileme hızına sahip OLED ekran ve 108 MP ana kamera bulunacak. Bakalım iddiaların ne kadarı gerçek olacak?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sürücüsüz araba müjdesi! 2024 yılında geliyor Sürücüsüz araba müjdesi! 2024 yılında geliyor
Bu akıllı telefonlar WhatsApp kullanamayacak!Bu akıllı telefonlar WhatsApp kullanamayacak!
İşte Aralık ayı hacamat günleri!İşte Aralık ayı hacamat günleri!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında ilginç anlar!

Canlı yayında ilginç anlar!

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve kar uyarısı!

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve kar uyarısı!

Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur'un aşk dolu mesajına verdiği yanıt olay oldu

Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur'un aşk dolu mesajına verdiği yanıt olay oldu

Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi

Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi

Prof. Dr. Orhan Kural hayatını kaybetti

Prof. Dr. Orhan Kural hayatını kaybetti

Koronavirüs aşısı olan Kemal Öztürk koronavirüse yakalandı

Koronavirüs aşısı olan Kemal Öztürk koronavirüse yakalandı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldı

İstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldı

Korona aşısından iyi bir haber daha!

Korona aşısından iyi bir haber daha!

Şüpheli tavırları ele verdi! Kimliği şoke etti

Şüpheli tavırları ele verdi! Kimliği şoke etti

Diğer Haberler

Amiral gemisi gibiler: Huawei Nova 8 ve Nova 8 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Meraklı bekleyiş sona erdi! Resmen tanıtıldılar

4. Sanayi Devrimi : Endüstri 4.0 nedir?

4. Sanayi Devrimi : Endüstri 4.0 nedir?

WhatsApp iOS ve Android bazı telefonlara destek vermeyecek!

Bu akıllı telefonlar WhatsApp kullanamayacak!

Hotspot ne amaçla kullanılır?

Hotspot ne amaçla kullanılır?

2020'de Türkiye'nin en çok izlenen YouTube videoları belli oldu!

İşte 2020'nin en çok izlenenleri!

Akıllı telefonlar adım atmaya teşvik ediyor

Akıllı telefonların bir yararı daha ortaya çıktı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.