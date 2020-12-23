Xiaomi Mi 11 fiyatı için beklenmedik iddia!

Xiaomi Mi 11, Mi 11 Pro ve Mi 11 Pro Plus'tan oluşacağı iddia edilen Mi 11 serisi için artık pek sürpriz kalmadı. Zira sızıntılar sayesinde Xiaomi Mi 11'in özellikleri hakkında birçok bilgi günler boyu teknoloji gündeminin satırlarına yansıdı. Ancak en çok merak edilen sorulardan biri henüz tam olarak yanıtlanmadı; Xiaomi Mi 11 fiyatı ne kadar?

XİAOMİ Mİ 11 FİYATI BİR KEZ DAHA GÖRÜNDÜ

Mi 11 fiyatı için elimizde kesin bir kanıt olmasa da yapılan yeni bir sızıntı telefonların potansiyel fiyatlarına odaklanıyor. Sızıntıdaki iddialara göre Xiaomi Mi 11 fiyatı 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip model için yaklaşık 687 dolar olacak. Telefonun 256 GB'lık modeli ise 735 dolardan satılacak. 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanına sahip en gelişmiş model ise sızıntılara bakılırsa yaklaşık 800 dolardan satışa sunulacak.

Xiaomi Mi 11 fiyatı sızıntısı, telefonun varyantlarının kesin fiyatını göstermiyor. Zira sızıntı, şimdilik iddia aşamasında. 28 Aralık'ta düzenlenecek Xiaomi Mi 11 tanıtım etkinliği ile bu iddianın gerçeğe dönüşmesi bekleniyor.

XİAOMİ Mİ 11 ÖZELLİKLERİ

Mi 11 özellikleri arasında bu zamana kadar gelen söylentilere göre Snapdragon 888 işlemcisi, 50W hızlı şarj destekli 4.700 mAh pil, 120 Hz yenileme hızına sahip OLED ekran ve 108 MP ana kamera bulunacak. Bakalım iddiaların ne kadarı gerçek olacak?

