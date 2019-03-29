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Xiaomi Mi 9X özellikleri ortaya çıktı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.03.2019 08:39 | Son Güncelleme

Xiaomi’nin orta segmente hitap eden yeni modeli Mi 9X’in teknik özellikleri ortaya çıktı. İşte Xiaomi Mi 9X özellikleri ve telefon hakkındaki diğer detaylar.

Xiaomi Mi 9X özellikleri ortaya çıktı

Agresif fiyat politikası sayesinde, kısa sürede global pazarda ilk 5 içerisine girmeyi başaran Xiaomi, model yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Xiaomi’nin önümüzdeki dönemde 3 yeni modelini daha satışa sunmayı planladığı ortaya çıkmıştı. Bu modellerden birisinin Mi A3 diğerinin ise Mi 6X olarak isimlendirileceğini öğrenmiştik. Nitekim şimdi 3. modelle ilgili detaylarda netleşti.

Xiaomi’nin önümüzdeki günlerde satışa sunacağı yeni modellerinden birisi de Mi 9X olacak. Peki Xiaomi Mi 9X nasıl bir teknik donanımla karşımıza çıkacak.

Çinli üreticinin orta segmentteki yeni modeli gücünü Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 675 yonga setinden alacak. Sistemini 6GB RAM ile destekleyecek olan telefonun dahili depolama alanı ise 64GB olarak belirlenmiş.

Arka tarafında dikey olarak konumlandırılmış üç ana kamera ile gelecek olan telefonun bu yönüyle de beklentileri karşılayacağını söyleyebiliriz. Xiaomi Mi 9X’te 48MP + 13MP + 8MP’lik bir kamera üçlüsü yer alacak.

3300 mAh kapasitesinde ortalama bir bataryayla gelmesi beklenen Mi 9X, kutudan ilk çıktığında MIUI destekli Android 9 Pie ile çalışacak.

Telefonun Çin’deki satış fiyatının 1699 yen olması bekleniyor. Bu ad yaklaşık olarak 250 dolar / 220 euro gibi bir meblağa denk düşüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Xiaomi akıllı telefon

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