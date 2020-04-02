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Xiaomi Mi Band 5 geliyor! Tanıtım tarihi belli oldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.04.2020 12:13 | Son Güncelleme

Xiaomi'nin Mi Band 5 akıllı bilekliği için sevindiren bir gelişme yaşandı. Paylaşılan bilgilere göre Xiaomi Mi Band 5 oldukça yakın bir tarihte bizlerle buluşacak.

Xiaomi Mi Band 5 geliyor! Tanıtım tarihi belli oldu

Xiaomi Mi Band serisi ile iyi bir başarı yakaladı. Önce Xiaomi Mi Band 1 ile ekransız akıllı bileklik deneyimi yaşatan Xiaomi, bunun ardından küçük bir ekrana sahip olan ve bu ekranda basit bildirimleri gösteren Xiaomi Mi Band 2 tanttı. Xiaomi Mi Band 2'yi Xiaomi Mi Band 3 ve son olarak renkli AMOLED ekrana sahip Xiaomi Mi Band 4 takip etti. Şimdi ise serinin yeni üyesi Xiaomi Mi Band 5'in tanıtım tarihi hakkında ilk büyük ipucu geldi.

XİAOMİ Mİ BAND 5 TANITIM TARİHİ AÇIKLANDI

Gelen bilgilere göre Xiaomi, 3 Nisan'da Xiaomi Smart Inn Mi Fan Festival adında bir etkinlik düzenleyecek. Bu etkinlikte Xiaomi en yeni akıllı bilekliği Mi Band 5'i tanıtılacak.

Xiaomi Mi Band-1

XİAOMİ Mİ BAND 5 ÖZELLİKLERİ NELER?

Mi Band 5'in özellikleri hakkında kesin bir bilgi yok. Ancak tahminler var. Bu tahminlere göre Xiaomi Mi Band 5 1.2 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacak. Xiaomi'nin yeni akıllı bilekliğinin 25 dolardan satışa çıkması bekleniyor.

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Xiaomi Xiaomi Mi Band 5 Mi Band 5 Akıllı bileklik Xiaomi Smart Inn Mi Fan Festival

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