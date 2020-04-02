Xiaomi Mi Band 5 geliyor! Tanıtım tarihi belli oldu

Xiaomi Mi Band serisi ile iyi bir başarı yakaladı. Önce Xiaomi Mi Band 1 ile ekransız akıllı bileklik deneyimi yaşatan Xiaomi, bunun ardından küçük bir ekrana sahip olan ve bu ekranda basit bildirimleri gösteren Xiaomi Mi Band 2 tanttı. Xiaomi Mi Band 2'yi Xiaomi Mi Band 3 ve son olarak renkli AMOLED ekrana sahip Xiaomi Mi Band 4 takip etti. Şimdi ise serinin yeni üyesi Xiaomi Mi Band 5'in tanıtım tarihi hakkında ilk büyük ipucu geldi.
Gelen bilgilere göre Xiaomi, 3 Nisan'da Xiaomi Smart Inn Mi Fan Festival adında bir etkinlik düzenleyecek. Bu etkinlikte Xiaomi en yeni akıllı bilekliği Mi Band 5'i tanıtılacak.
Mi Band 5'in özellikleri hakkında kesin bir bilgi yok. Ancak tahminler var. Bu tahminlere göre Xiaomi Mi Band 5 1.2 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacak. Xiaomi'nin yeni akıllı bilekliğinin 25 dolardan satışa çıkması bekleniyor.
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