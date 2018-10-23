Xiaomi Mi Mix 3 yüz tanıma özelliğiyle gelecek

Xiaomi şu aralar yeni amiral gemisi modeline yoğunlaşmış durumda. Uzun bir süredir teknoloji gündemini meşgul eden Mi Mix 3, önümüzdeki günlerde resmiyete kavuşacak. Uçtan uca çentiksiz ekranı ve bir kızak ardında gizlenmiş selfie kamerasıyla şimdiden ilgi odağına oturan Xiaomi Mi Mix 3 hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.

Kısa süre önce sızdırılan bazı fotoğraflarda, Mi Mix 3’ün parmak izi okuyucusunun telefonun arka tarafına konumlandırıldığı ortaya çıkmıştı. Halbuki genel kanı parmak izi okuyucusunun telefonun arkası yerine, ekranın altına yerleştirileceği yönündeydi.

Fakat görünen o ki Xiaomi Mi Mix 3 kullanıcılarının ekran kilidini açmak için kullanacakları tek biyometrik doğrulama sistemi parmak izi okuyucusu olmayacak. Geçtiğimiz gün ortaya çıkan bir videoya bakacak olursak, Mi Mix 3 yüz tarama sistemine de sahip olacak.

Elbette burada şunu söylemek gerekiyor. Xiaomi Mi Mix 3’te kullanılan yüz tanıma sisteminin, 3D destekli olup olmadığı henüz bilinmiyor. Yani bu sistem tamamen, yazılımsal odaklı ve kamera üzerinden kilit açmayı sağlayan bir yöntem de kullanıyor olabilir. Sonuç olarak Mi Mix 3’te öyle ya da böyle FaceUnlock sisteminin bulunacağını söyleyebiliriz.

Bahse konu videoya buradan göz atabilirsiniz

