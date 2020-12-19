Xiaomi Redmi 9 Power sonunda tanıtıldı

Xiaomi orta segmentteki model yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Şu aralar iç pazara yoğunlaşan Çinli üretici geçtiğimiz günlerde Redmi 9 Power modelini tanıtacağını açıklamıştı. Bu model nihayet resmiyet kazandı.

Aslında uzun bir süredir Redmi 9 Power ile ilgili söylentiler mevcuttu. Nitekim bu söylentilerin hemen hemen hepsi doğru çıktı.

Hemen baştan belirtelim. Redmi 9 Power’ın, Redmi 9’dan pek bir farkı yok. Aradaki en önemli fark batarya ve kamera tarafında karşımıza çıkıyor. Zaten Redmi 9 Power’a ismini veren de 6000 mAh’lık bataryası diyebiliriz.

Kamera tarafında baktığımızda ise 48 MP, f/1.8, 26mm (geniş), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultra geniş), 1/4.0″, 1.12µm, 2 MP, f/2.4, (makro), 2 MP, f/2.4, (derinlik) özelliklerinde 4’lü kamera modülü ile karşılaşıyoruz.

Genel olarak bu kamera özelliklerinin ortalama bir performans sunduğunu söyleyebiliriz. Ön yüzde ise 8MP’lik selfie kamerası yer alıyor.

1080 x 2340 piksel çözünürlüğünde 6.53 inçlik IPS LCD ekranla gelen telefon Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 662 yonga setinden güç alacak.