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Xiaomi Redmi Note 11T 5G teknik özellikleri belli oldu

27.11.2021 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xiaomi, bildiğiniz gibi ana vatanında Redmi Note 11 modelini piyasaya sürmüştü. Bu modelin global sürümü olarak gösterilen Redmi Note 11T 5G modeli için ise önemli detaylar gündeme geldi. Buna göre cihaz, 30 Kasım günü Hindistan’da tanıtılacak. Telefonun özellikleri ve fiyatına dair tüm bilgileri ise haberimizin detaylarından öğrenebilirsiniz.

Xiaomi Redmi Note 11T 5G teknik özellikleri belli oldu

Redmi Note 11T 5G, gücünü MediaTek üretimi olan Dimensity 810 yonga setinden alacak. 6.6 inçlik Full HD+ çözünürlüğe sahip bir ekran ile gelecek olan modelde 90 Hz ekran yenileme oranı bulunacak.

Telefon RAM kapasitesi tarafında ise iki farklı şekilde satışa çıkacak. Bunlar 6 GB RAM / 128 GB depolama ve 8 GB RAM / 128 GB depolama şeklinde olacak.

Kutusundan Android 11 tabanlı MIUI 12.5 arayüz ile çıkacak olan Redmi Note 11T 5G, 5.000 mAh’lik bataryası ile uzun kullanım ömrü vadediyor. 33W hızlı şarj desteği de verilen cihazda 50MP ana kamera ve 8MP’lik bir başka kameranın oluşturduğu ikili kamera kurulumu olacak gibi duruyor. Ön kısımda ise 16MP’lik selfie kamerası söz konusu. Modelin 6 GB RAM versiyonu için konuşulan fiyat 240 dolar iken 8 GB RAM versiyonu için konuşulan fiyat 270 dolar civarında.

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