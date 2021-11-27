Xiaomi Redmi Note 11T 5G teknik özellikleri belli oldu

Redmi Note 11T 5G, gücünü MediaTek üretimi olan Dimensity 810 yonga setinden alacak. 6.6 inçlik Full HD+ çözünürlüğe sahip bir ekran ile gelecek olan modelde 90 Hz ekran yenileme oranı bulunacak.

Telefon RAM kapasitesi tarafında ise iki farklı şekilde satışa çıkacak. Bunlar 6 GB RAM / 128 GB depolama ve 8 GB RAM / 128 GB depolama şeklinde olacak.

Kutusundan Android 11 tabanlı MIUI 12.5 arayüz ile çıkacak olan Redmi Note 11T 5G, 5.000 mAh’lik bataryası ile uzun kullanım ömrü vadediyor. 33W hızlı şarj desteği de verilen cihazda 50MP ana kamera ve 8MP’lik bir başka kameranın oluşturduğu ikili kamera kurulumu olacak gibi duruyor. Ön kısımda ise 16MP’lik selfie kamerası söz konusu. Modelin 6 GB RAM versiyonu için konuşulan fiyat 240 dolar iken 8 GB RAM versiyonu için konuşulan fiyat 270 dolar civarında.

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