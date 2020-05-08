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Xiaomi Redmi Note 8 rekor kırdı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.05.2020 12:26 | Son Güncelleme

Akıllı telefon üreticileri içerisinde önemli bir yer edinmeyi başaran Xiaomi sektöre yeni giriş yapmıştı ve Xiaomi Redmi Note 8 satışları önemli bir başlangıç oldu.

Xiaomi Redmi Note 8 rekor kırdı!

Elektrikli ev aletleri üreten firma kendisini uygun fiyatlı ve yüksek donanımlı akıllı telefonlar üreten bir kuruluş olarak tanıttı. Özellikle de Çin pazarında önemli bir başarı elde eden Xiaomi, oldukça iyi satışlar elde ediyor. En yakın rakipleri olan Apple ve Samsung ise firmanın zorlu bir mücadele vermesine neden oluyor. Bakalım şirketin en çok güvendiği akıllı telefonlarından olan Redmi Note 8’i kaç kişi satın aldı.

SATIŞLAR REKORA KAPI AÇTI

Hızlı değişim yaşayan akıllı telefonlar her yıl yenileniyor. Apple bir sene çentik kullanırken, ertesi yıl yeni bir ekran modeline geçebiliyor. Xiaomi firması da yine aynı şekilde her yıl yeni modeller deneyebiliyor. Hem tasarım hem de donanım açısından yeni olarak kabul edilebilecek Redmi Note 8 modeli 30 milyondan fazla satış ile rekor kırmayı başardı.

Xiaomi şu anda iPhone 11 modelleri ile yarışıyor. En çok satan akıllı telefonlar içerisinde yer alan iPhone 11 ve iPhone Pro gibi modeller şirketi geçti. Galaxy A10 ve A20 gibi modeller ise yine Xiaomi ile rekabet halinde olan modeller içerisinde yer alıyor. Türkiye fiyatı 1800 TL civarlarında olan bu akıllı telefon modelleri, bizde de iyi bir satış yakaladı.

Şirket yeni akıllı telefon modelleri olan Redmi Note 9 ile aynı başarısını devam ettirmek istiyor. Bunun hiç kolay olmayacağını daha en baştan söyleyebiliriz. Dolar ve diğer yabancı para birimlerinin çok ciddi miktarda yükselmesi ile birlikte Türkiye’de satışı tehlikeye girdi. Ayrıca dünya genelinde de bir pahalılaşma mevcut. Bakalım tüm bunlara rağmen yine satış rekorları kırabilecek mi?

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