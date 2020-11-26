Xiaomi, Sony ve OnePlus Qualcomm Teknoloji Zirvesi’nde

Qualcomm, Snapdragon Zirvesi için hazırlanıyor. Mobil yonga seti üreticisi, 5G bağlantısı içeren yeni bir Qualcomm Snapdragon yonga seti grubunu 1 Aralık’ta resmi olarak tanıtacak. Bu etkinlikte şirketin merakla beklenen Snapdragon 875’i tanıtmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Ancak söylentilere göre şirket, 765G’nin yerini alacak olan Snapdragon 775G gibi, diğer segmentler için de yeni çipler tanıtabilir. “Uygun maliyetli” bir amiral gemisi SoC olarak hareket edecek bir Qualcomm Snapdragon 870 yonga setinin gelişine işaret eden söylentiler de var. Son haberlere göre, Xiaomi, OnePlus ve Sony’den bazı yüksek profilli yöneticiler etkinlikte konuşma yapmak için orada olacak.
Rapora göre, etkinliğe katılacak olan önemli teknoloji yöneticileri arasında Xiaomi CEO’su Lei Jun, Sony Mobile Başkanı Mitsuya Kishida ve OnePlus’tan Kyle Kiang yer alacak.
Etkinliği Qualcomm başkanı Cristiano Amon açacak. Ancak, üst düzey yöneticiye Verizon ve NTT Docomo temsilcileri de katılacak. Bunların sırasıyla Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya’daki en büyük iki operatör devi olduğunu belirtelim.
Etkinliğe üst düzey yetkililer katılacağı için etkinlik sırasında büyük duyurular yapılmasını bekliyoruz. Söylentilere göre Xiaomi, Mi 11 serisini Snapdragon 875 ile getirmeyi planlıyor. Mi 11 ailesi 2021 başlarında duyurulacak. Aynı yonga setine sahip Sony Xperia 1 III hakkında da söylentiler ortada dolaşıyor. Son olarak, OnePlus 9 modelinde de SD 875 yonga seti kullanılacak. Yani bu üç dev ismin etkiliğe katılması çok doğal görünüyor.
Qualcomm etkinliklerinin birden fazla platformda yayınlanacağını belirtmek gerekir. Şirket, ilgilenen tüm izleyicilerin etkinliğe erişebilmesini sağlamak istiyor. Kovid-19 salgınının olduğu bu günlerde olaylar halka açılamadığından şirketler uyum sağlamaya çalışıyor. Qualcomm’un Snapdragon Teknoloji Zirvesi 1 ve 2 Aralık’ta Hawaii’de gerçekleşecek.
Önümüzdeki yıl 5G akıllı telefon sayısının ikiye katlanması bekleniyor. Bu nedenle, bu segment için hangi Qualcomm işlemcisinin hazırlandığını merak ediyoruz. MediaTek zaten 5G destekli yonga setlerini uygun fiyatla müşterileri ile buluşturuyor.
Yeni Dimensity serisinin bazı yönlerden Qualcomm’un sunduğundan daha modern ve uygun maliyetli olduğunu söyleyebiliriz. Qualcomm da MediaTek’in gerisinde kalmamak için Snapdragon 765G ve Snapdragon 690 orta sınıf işlemcilerini güncelleyecek gibi görünüyor.
Super Mario 3 dünyanın en pahalı oyunu oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum