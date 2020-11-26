Xiaomi, Sony ve OnePlus Qualcomm Teknoloji Zirvesi’nde

Qualcomm, Snapdragon Zirvesi için hazırlanıyor. Mobil yonga seti üreticisi, 5G bağlantısı içeren yeni bir Qualcomm Snapdragon yonga seti grubunu 1 Aralık’ta resmi olarak tanıtacak. Bu etkinlikte şirketin merakla beklenen Snapdragon 875’i tanıtmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Ancak söylentilere göre şirket, 765G’nin yerini alacak olan Snapdragon 775G gibi, diğer segmentler için de yeni çipler tanıtabilir. “Uygun maliyetli” bir amiral gemisi SoC olarak hareket edecek bir Qualcomm Snapdragon 870 yonga setinin gelişine işaret eden söylentiler de var. Son haberlere göre, Xiaomi, OnePlus ve Sony’den bazı yüksek profilli yöneticiler etkinlikte konuşma yapmak için orada olacak.

Rapora göre, etkinliğe katılacak olan önemli teknoloji yöneticileri arasında Xiaomi CEO’su Lei Jun, Sony Mobile Başkanı Mitsuya Kishida ve OnePlus’tan Kyle Kiang yer alacak.

BAŞKA TEMSİLCİLER DE BULUNACAK

Etkinliği Qualcomm başkanı Cristiano Amon açacak. Ancak, üst düzey yöneticiye Verizon ve NTT Docomo temsilcileri de katılacak. Bunların sırasıyla Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya’daki en büyük iki operatör devi olduğunu belirtelim.