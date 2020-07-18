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Xiaomi televizyonlara seviye atlattıracak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.07.2020 13:39 | Son Güncelleme

Teknoloji alanında ürettiği ürünler ile ürün gamını bir hayli genişleten Xiaomi, şimdi de karşımıza parmak kadar boyutundaki TV akıllandırıcı Xiaomi Mi TV Stick ile çıktı.

Xiaomi televizyonlara seviye atlattıracak

Akıllı TV ve normal TV’ler ile uyumlu olan ve 39.99 Euro fiyat etiketine sahip olan bu model, Google Asistan desteği sayesinde TV’yi ses komutları ile yönetme imkanı sunuyor.

Gücünü dört çekirdekli Cortex A53 işlemciden alan bu modelde 1 GB RAM bulunuyor. 8 GB dahili depolama birimi ile gelen Xiaomi’nin yeni ürünü 1920 x 1080 çözünürlüğünde 60 FPS hızında görüntü deneyimi sunuyor. Bu fiyata maalesef ki 4K/60 FPS beklemek pek doğru olmaz.

Dolby Audio ve DTS desteğine de sahip olan Mi TV Stick’in desteklemediği video formatı ve codec yok gibi görünüyor. Kumandasında yer alan Netflix ve Amazon Prime tuşları sayesinde sizi anında dizi ve filmler ile buluşturabilen bu modelin ülkemizde de satışa sunulacağını düşünüyoruz.

USB bellekten hallice olan bu modelin ve kumandasının oldukça şık göründüğünü, fiyatının da rakiplerine göre inanılmaz uygun olduğunu söyleyebiliriz.

Dev isimlerin yer aldığı Proje yakında Netflix’te!

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