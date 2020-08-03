Xiaomi yeni bir Redmi modeli daha duyurdu

Zira ülkemizde de Redmi modelleri genel olarak Xiaomi modellerinden daha fazla talep görüyor.

Hal böyle olunca Xiaomi de sürekli yeni bir Redmi modeli tanıtıyor. Bu modellerden sonuncusu ise Redmi 9 Prime oldu.

İlk olarak Hindistan’da satışa sunulacak olan Redmi 9 Prime modeli MediaTek tarafından geliştirilen Helio G80 yonga setiyle gelecek. 6.53 inçlik bir ekran ve damla çentik tasarımıyla gelecek olan telefonda 8MP’lik selfie kamerası bulunacak.

Cihazın arka yüzünde ise dikey olarak konumlandırılmış 4’lü ana kamera modülü yer alacak. Bu modülde 13MP’lik ana kameraya 8MP’lik geniş açı, 5MP’lik makro ve 2MP’lik derinlik kamerası eşlik edecek.

5020 mAh kapasitesine sahip ortalamanın üzerinde bir pilden beslenecek olan Redmi 9 Prime 18W hızlı şarj desteğine de sahip olacak.

Xiaomi’nin bu model için belirlediği fiyat ise henüz netleşmiş değil. Öte yandan yeni Redmi modelinin Hindistan dışındaki pazarlarda satışa çıkıp çıkmayacağı da bilinmiyor.

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