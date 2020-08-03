HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Xiaomi yeni bir Redmi modeli daha duyurdu

Xiaomi yeni bir Redmi modeli daha duyurdu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.08.2020 12:06 | Son Güncelleme

Son dönemde Xiaomi piyasadaki Redmi sayısını önemli ölçüde arttırdı. Bu durumun temel nedeni uygun fiyatlı Redmi modellerinin satış rakamlarındaki payının hızlı bir şekilde artması.

Xiaomi yeni bir Redmi modeli daha duyurdu

Zira ülkemizde de Redmi modelleri genel olarak Xiaomi modellerinden daha fazla talep görüyor.

Hal böyle olunca Xiaomi de sürekli yeni bir Redmi modeli tanıtıyor. Bu modellerden sonuncusu ise Redmi 9 Prime oldu.

İlk olarak Hindistan’da satışa sunulacak olan Redmi 9 Prime modeli MediaTek tarafından geliştirilen Helio G80 yonga setiyle gelecek. 6.53 inçlik bir ekran ve damla çentik tasarımıyla gelecek olan telefonda 8MP’lik selfie kamerası bulunacak.

Cihazın arka yüzünde ise dikey olarak konumlandırılmış 4’lü ana kamera modülü yer alacak. Bu modülde 13MP’lik ana kameraya 8MP’lik geniş açı, 5MP’lik makro ve 2MP’lik derinlik kamerası eşlik edecek.

5020 mAh kapasitesine sahip ortalamanın üzerinde bir pilden beslenecek olan Redmi 9 Prime 18W hızlı şarj desteğine de sahip olacak.

Xiaomi’nin bu model için belirlediği fiyat ise henüz netleşmiş değil. Öte yandan yeni Redmi modelinin Hindistan dışındaki pazarlarda satışa çıkıp çıkmayacağı da bilinmiyor.

Samsung koltuğu Huawei’ye kaptırdı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
Orta segment Realme V5 5G fiyatı belli olduOrta segment Realme V5 5G fiyatı belli oldu
Hangi okullar Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu?Hangi okullar Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fransız gazeteden dikkat çeken Erdoğan haberi: İntikam alıyor

Fransız gazeteden dikkat çeken Erdoğan haberi: İntikam alıyor

Arkadaşı Çeşme'de saldırıya uğradı! Şeyma'dan sert tepki...

Arkadaşı Çeşme'de saldırıya uğradı! Şeyma'dan sert tepki...

İzmir'de tekne faciası! 4 kişilik tekneye 10 yolcu almış

İzmir'de tekne faciası! 4 kişilik tekneye 10 yolcu almış

Dünyaca ünlü model Çeşme'de saldırıya uğradı

Dünyaca ünlü model Çeşme'de saldırıya uğradı

Onyekuru'nun yeni takımı duyanları şaşkına çevirdi

Onyekuru'nun yeni takımı duyanları şaşkına çevirdi

10 yaşındaki çocuk yıkılan duvarın altında can verdi

10 yaşındaki çocuk yıkılan duvarın altında can verdi

İlginizi Çekebilir

Samsung'un yeni amirali fiyatıyla da şaşırtacak!

Samsung'un yeni amirali fiyatıyla da şaşırtacak!

Bu teknoloji ile kulaklık taşımanıza gerek kalmayacak!

Bu teknoloji ile kulaklık taşımanıza gerek kalmayacak!

Yerli otomobil TOGG'a dair çarpıcı detaylar!

Yerli otomobil TOGG'a dair çarpıcı detaylar!

Redmi Note 8 Pro için güncelleme yayınlandı

Redmi Note 8 Pro için güncelleme yayınlandı

Skoda'nın yeni 'super' sedanının Türkiye fiyatı açıklandı!

Skoda'nın yeni 'super' sedanının Türkiye fiyatı açıklandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Facebook müzik videosu yayını ile ne elde edecek?

Facebook müzik videosu yayını ile ne elde edecek?

Oppo yeni hızlı şarj teknolojisini tanıttı

Oppo yeni hızlı şarj teknolojisini tanıttı

En çok akıllı telefon satan marka oldu

En çok akıllı telefon satan marka oldu

Telegram ve Apple yine mahkeme kapılarında

Telegram ve Apple yine mahkeme kapılarında

Mısır'dan Elon Musk'a: Piramitleri uzaylılar yapmadı

Mısır'dan Elon Musk'a: Piramitleri uzaylılar yapmadı

Huawei Talkband B6 uçuk fiyatıyla ortaya çıktı

Huawei Talkband B6'yı tanıttı: Hem bileklik hem kulaklık

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.