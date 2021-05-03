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Xiaomi yeni RAM özelliğini test ediyor!

03.05.2021 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xiaomi sanal RAM özelliği ile birlikte kullanıcıları selamlayacak gibi görünüyor. Bu özellik resmileşirse, Xiaomi cihazlarında ilk defa kullanılacak. Peki tam olarak nedir bu sanal RAM?

Xiaomi yeni RAM özelliğini test ediyor!

Xiaomi sanal RAM özelliği sayesinde donma problemini neredeyse sıfıra indirebilir. Bugüne kadar hiçbir akıllı telefon şirketi böyle bir teknoloji kullanmadı. Xiaomi bu alanda ilk olacak diyebiliriz. Tersine mühendislik yöntemi ile incelenen bu markanın cihazları ilginç bir detayı ortaya çıkardı.

DEPOLAMA ALANINI RAM GİBİ KULLANACAK

MIUI arayüzünü yeterince inceleyen yazılım mühendisleri sanal RAM ile ilgili bir detay gördü. Bu yeni teknoloji cihazın mevcut depolama alanının RAM gibi kullanılmasını sağlıyor. Yani akıllı telefon normalde sahip olduğu RAM miktarının üzerine çıkabiliyor. Kacper Skrzypek isimli bir yazılımcı yüm detayları açıkladı.

Xiaomi gibi şirketler genellikle yeni bir özellik çıkarmadan önce açıklama yaparlar. Fakat şirketin herhangi bir açıklama yapmaması akıllarda soru işareti bıraktı. Bu genç yazılım mühendisi ise sanal RAM konusunda son derece ısrarcı. Tersine mühendislik yönteminde böyle bir geçiş için izin verildiğini ifade ediyor.

Akıllı telefonlarda ve bilgisayarlarda RAM çok büyük bir sorun olabiliyor. Eğer bir donanımda problem varsa cihaz sürekli donuyor. Bunu en çok Windows işletim sistemi kullanan bilgisayarlarda görmek mümkün. Aynı zamanda üst model akıllı telefonlarda donma problemleri sıklıkla yaşanıyor.

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Xiaomi bu yeni teknolojiyi muhtemelen üst düzey cihazlarda kullanacak. Yani yeni çıkan amiral gemisi akıllı telefonlarda sanal RAM görmek sıradan hale gelebilir. Şimdilik bu yeni özellik test aşamasında. Muhtemelen kısa bir süre içerisinde gerekli detaylar aktarılacak.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi
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