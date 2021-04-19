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Xiaomi, Mi Mix Fold ile rekora imza attı

19.04.2021 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin’in önde gelen akıllı telefon üreticilerinden biri olan Xiaomi geçtiğimiz günlerde ilk katlanabilir ekranlı telefonu Mi Mix Fold’u tanıtmıştı. Mi Mix Fold, tasarım açısından Samsung’un Z Fold serisini andırıyordu. Donanımı ve kamera kurulumuyla dikkatleri üzerine çeken Mi Mix Fold ilk olarak Çin’de satışa çıktı.

Xiaomi, Mi Mix Fold ile rekora imza attı

Xiaomi ilk etapta 30.000 adet Mi Mix Fold’un satışa sunulacağını açıklamıştı. Online olarak satışa çıkan ilk parti saniyeler içerisinde tükendi.

Xiaomi’den konu ile ilgili yapılan açıklamada 30.000 adet Mi Mix Fold’un 1 dakika içerisinde tamamen tükendiği belirtildi. Bu satıştan Xiaomi’nin kasasına yaklaşık olarak 64 milyon dolar girdi.

Yeni partinin ne zaman geleceği ise şimdilik belli değil. Malum şu sıralar süregelen bir çip krizi mevcut. Dolayısıyla Xiaomi’nin yeni partiyi ne zaman üretime sokacağı bilinmiyor.

ÇİP KRİZİ AVRUPA'YA YANSIYABİLİR

Mi Mix Fold üretiminde yaşanan çip krizinin bu telefonun Avrupa tarihini geciktirmesi de muhtemel görünüyor. Telefonun Türkiye’de satışa çıkıp çıkmayacağı ise şimdilik netleşmiş değil. Gerçi ülkemizde satışa sunulsa bile fiyatı muhtemelen beklentilerin üzerinde olacaktır.

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TÜRKİYE FİYATI NE KADAR OLACAK?

Hatırlanacağı üzere Mate Xs ülkemizde 30.000 TL’den, Galaxy Fold 2 ise 20.000 TL’den satışa çıkmıştı. Bu doğrultuda Mi Mix Fold‘un da en iyi ihtimalle bile 15.000 – 20.000 TL arasında bir fiyata sahip olacağını söyleyebiliriz.

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Anahtar Kelimeler:
Çin akıllı telefon Xiaomi
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