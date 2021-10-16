Xiaoxin Pad Pro 12.6 için çıkış tarihini açıklandı

Ek olarak, Çin’de ZUI 13 yazılımı ile gelirken, küresel pazarda Android 11 ile yüklü halde gelecek.

Daha önce, tablet sosyal medyada oldukça gündeme gelmiş, ayrıca JBL destekli bir hoparlöre sahip olacağı ortaya çıkmıştı. 2560 x 1600 piksel çözünürlüğe sahip 12.6 inç Samsung E4 AMOLED ekrana sahip olacak. Ekran 120Hz yenileme hızına ve 360Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip olacak. Ayrıca HDR10+, DC Karartma ve TUV Rheinland EyeSafe koruma desteğine de sahip olacak.

Hem ön hem de arkada çift kamera sisteminden faydalanacak. Önde bir ToF sensörü eşliğinde 8MP ana lens bulunurken, arkada 13MP ana ve 5MP ikincil sensör olacak. Selefi Pad Pro 2021 ile aynı yonga setine, yani Qualcomm Snapdragon 870 SoC ve devasa 10.200mAh pile sahip olduğu tahmin ediliyor . Pil, 45W hızlı şarj desteğini destekleyecek.

Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.6’nın eski Xiaoxin Pad Pro modeline benzer bir fiyata sahip olması bekleniyor . Fiyatının 465 dolar civarı olmasını bekleyebileceğimiz anlamına geliyor. Artık tabletin lansman detayları ortaya çıktığına ve bunun için birkaç hafta kaldığına göre, son bazı sızıntıların ortaya çıkmasını bekleyebiliriz.

Fight Club ve Seven yaratıcısından yeni Netflix belgeseli!

