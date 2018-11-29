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Xpump amfi ne işe yarıyor?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.11.2018 08:50 | Son Güncelleme

Xround firmasının geliştirmiş olduğu Xpump amfi sayesinde Nintendo Switch ve Xbox One konsollarınızdaki sesi ciddi anlamda yükseltebilirsiniz. Peki, Xpump sesi nasıl yükseltiyor?

Xpump amfi ne işe yarıyor?

Kulaklık amfileri genelde oyuncular tarafından pek tercih edilmeyen sistemler konumundaydı. Ancak son dönemde ses teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, kulaklık amfisine olan ihtiyacı arttırdı.

Özellikle Nintendo Switch taşınabilir yapıda olması, oyunları genellikle dışarıda kulaklık ile oynamaya yöneltti. Xround firması Switch’in ses çıkışından memnun olmayan (ki gerçekten çok kötü bir çıkışa sahip) oyuncuların karşısına yeni amfisi ile çıktı.

USB ile PC ve Xbox One modellerine de bağlanabilen bu amfi, 3.5mm ile Switch, PS4, iPhone ve Android gibi cihazlara da bağlanabiliyor. Amfide 3 farklı mod yer alıyor. Bu modlardan ilki sesi baypas ederken, ikincisi bassları yükseltiyor ve üçüncüsü ise sesin sahnesini değiştirerek 3D bir deneyim sunuyor.

Bu amfi sadece kulaklığı değil hoparlörleri de besleyebiliyor. Cihazın üzerindeki mod seçimi ile kaynağınızı seçip ona göre besleme yapabiliyorsunuz. 16 Bit formatında çözümleme yapan bu amfide 55.3 Mhz hızında çalışan çift çekirdekli işlemci de bulunuyor.

Eğer empedans değeri yüksek ve beslemesi zor bir kulaklığa sahipseniz, bu amfi ile kulaklığınızdan tam verim alabilirsiniz. 400 mAh kapasitesine sahip batarya ile gelen amfinin 140 dolar gibi oldukça yüksek bir fiyata sahip olduğunu belirtelim.

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Anahtar Kelimeler:
oyun Nintendo

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