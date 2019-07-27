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Yaban ördekleri yavrularıyla Kars Çayı’nda

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 10:30 | Son Güncelleme

Kars Çayını mesken tutun yaban ördekleri, yavrularını da Kars Çayı’nda büyütüyor.

Yaban ördekleri yavrularıyla Kars Çayı’nda

Kars Çayını mesken tutun yaban ördekleri, yavrularını da Kars Çayı’nda büyütüyor. Yaban ördeklerini zaman zaman ise sokak köpekleri rahatsız ediyor.
Kars Çayı’nda yavrularıyla birlikte yüzen iki ayrı ördek ailesi ise kameralara yansıdı. Yaban ördeklerinin tek korkusu ise suya girerek yavrularını rahatsız eden sokak köpekleri, yavrularını köpeklerden korumak isteyen anne ördek ise sürekli yavrularıyla birlikte yer değiştiriyor.
Kars Kalesi ve Taş Köprü ve Evliya Camii’nin bulunduğu bölgede yavrularını çıkaran yaban ördeklerinden birisinin 8 yavrusundan 4 tanesi kalırken, diğer ördeğin ise 6 yavrusun yeni yumurtadan çıktı gözlendi.
Anne ördekleri sürekli yavrularının yanında hareket ederek onları dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı korumaya çalıyor. Özellikle son günlerde sokak köpeklerinin suya girerek kovaladığı yaban ördeklerinin yavrularını büyütmesi ise bu şartlarda zor görünüyor.
Kars Çayı’nda yavrularıyla birlikte yaşayan ördekleri bir taraftan sokak köpekleri tehdit ederken, diğer taraftan da çayının suyunun sürekli çekilmesiyle birlikte zeminde oluşan yosun, ördeklerin hareket alanını darlaştırıyor. Yetkililerin biran evvel Taş Köprü ile Demir Köprü arasında sıkışmaya başlayan ördekleri daha sağlıklı bölgelere bir şekilde taşıması gerekiyor.

Yaban ördekleri yavrularıyla Kars Çayı’nda

Yaban ördekleri yavrularıyla Kars Çayı’nda

Yaban ördekleri yavrularıyla Kars Çayı’nda

Yaban ördekleri yavrularıyla Kars Çayı’nda

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