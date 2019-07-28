Yabancı öğrenciler Göbeklitepe'yi gezdi

Enstitü danışmanı Tayfun Kalkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin tanıtımı açısından dünyanın dört bir yanında çalışmaları sürdürdüklerini, bunlardan birinin de yaz okulları olduğunu söyledi.

Kentin tarihi ve turistlik yerlerini dolaşan öğrenciler, "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'yi de gezme imkanı buldu. Yabancı öğrenciler, Göbeklitepe Kazı Heyeti Başkanı ve Şanlıurfa Müzesi Müdürü Celal Uludağ'dan ören yeri hakkında bilgi aldı.

Enstitü tarafından düzenlenen "Dünya Mirasında Türkiye: Arkeoloji" yaz okuluna katılan, ABD, Çin, Fas, Romanya, Hindistan, İngiltere, İran, Ukranya'nın da aralarında bulunduğu 21 ülkede arkeoloji, sanat tarihi, tarih ve coğrafya gibi bölümlerde eğitim gören öğrenciler, Şanlıurfa'yı ziyaret etti.

"Çanakkale'de başlayan ülkemizdeki arkeolojik zenginlikleri keşif etme süreci, bugün Göbeklitepe'de devam ediyor. Misafirlerimiz UNESCO listesinde yer alan bu alan hakkında çok önemli bilgiler ediniyor. Bunları döndüklerinde kendi ülkelerine de aktaracaklar. Bu programlardaki amacımız gelecek ve kariyer planlarını yaptıkları alanı, Türkiye ile irtibatlandırmak. Bu fikir çoğunda oluştu, buradaki kazılarda bulunmak istiyorlar. Bunları duymaktan çok mutluyuz, programın asıl amacı da buydu."

Uludağ ise öğrencileri Göbeklitepe'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Öğrencilerin Göbeklitepe'ye büyük ilgi gösterdiğini anlatan Uludağ, "Hepsinin fikrini aldık, hepsi çok memnunlar, sanat tarihçisi ve arkeolog arkadaşlar burada çalışmak istiyorlar. Biz de onlara bunu teklif ettik. Gelecek yıllardaki kazı çalışmalarında inşallah onları burada değerlendirebiliriz." dedi.

- "Burayı görmek büyük fırsat"

ABD'den gelen dil bilimi ve Türk dili öğrencisi Nathan Andrew Dwyer, yaz okullarına katıldığı için kendini şanslı hissettiğini ifade etti.