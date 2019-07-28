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Yabancı öğrenciler Göbeklitepe'yi gezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 14:30 | Son Güncelleme

Yunus Emre Enstitüsünce gerçekleştirilen yaz okulları programı kapsamında 21 ülkeden Türkiye'ye gelen öğrenciler, Göbeklitepe'yi ziyaret etti

Yunus Emre Enstitüsünce düzenlenen yaz okulları programı kapsamında 21 ülkeden gelen yabancı öğrenciler, Şanlıurfa'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'yi gezdi.

Enstitü tarafından düzenlenen "Dünya Mirasında Türkiye: Arkeoloji" yaz okuluna katılan, ABD, Çin, Fas, Romanya, Hindistan, İngiltere, İran, Ukranya'nın da aralarında bulunduğu 21 ülkede arkeoloji, sanat tarihi, tarih ve coğrafya gibi bölümlerde eğitim gören öğrenciler, Şanlıurfa'yı ziyaret etti.

Kentin tarihi ve turistlik yerlerini dolaşan öğrenciler, "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'yi de gezme imkanı buldu. Yabancı öğrenciler, Göbeklitepe Kazı Heyeti Başkanı ve Şanlıurfa Müzesi Müdürü Celal Uludağ'dan ören yeri hakkında bilgi aldı.

Enstitü danışmanı Tayfun Kalkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin tanıtımı açısından dünyanın dört bir yanında çalışmaları sürdürdüklerini, bunlardan birinin de yaz okulları olduğunu söyledi.

Kalkan, 21 ülkeden 21 öğrencinin Türkiye'deki arkeolojik zenginliklerini keşfetmelerini amaçladıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Çanakkale'de başlayan ülkemizdeki arkeolojik zenginlikleri keşif etme süreci, bugün Göbeklitepe'de devam ediyor. Misafirlerimiz UNESCO listesinde yer alan bu alan hakkında çok önemli bilgiler ediniyor. Bunları döndüklerinde kendi ülkelerine de aktaracaklar. Bu programlardaki amacımız gelecek ve kariyer planlarını yaptıkları alanı, Türkiye ile irtibatlandırmak. Bu fikir çoğunda oluştu, buradaki kazılarda bulunmak istiyorlar. Bunları duymaktan çok mutluyuz, programın asıl amacı da buydu."

Uludağ ise öğrencileri Göbeklitepe'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Öğrencilerin Göbeklitepe'ye büyük ilgi gösterdiğini anlatan Uludağ, "Hepsinin fikrini aldık, hepsi çok memnunlar, sanat tarihçisi ve arkeolog arkadaşlar burada çalışmak istiyorlar. Biz de onlara bunu teklif ettik. Gelecek yıllardaki kazı çalışmalarında inşallah onları burada değerlendirebiliriz." dedi.

- "Burayı görmek büyük fırsat"

ABD'den gelen dil bilimi ve Türk dili öğrencisi Nathan Andrew Dwyer, yaz okullarına katıldığı için kendini şanslı hissettiğini ifade etti.

Göbeklitepe, Harran ve Truva gibi önemli alanları gördüğü için büyük mutluluk duyduğunu belirten Dwyer, "Buraya gelip buradaki kültürü tanımak ve arkeolojik değerleri kendi gözümle görmek bulunmaz fırsattı. Katıldığım için çok mutluyum. Göbeklitepe gerçekten muhteşem bir alan, inanılmaz ve gizemli. Burası çok açık şekilde insanlık tarihi için çok önemli." diye konuştu.

Lübnan'dan gelen tarih öğrencisi Lamya El Mobayed de Göbeklitepe'yi çok merak ettiğini ve gizemli bulduğunu söyledi.

Mobayed, "Doktora yapmak için buraya gelmek ve Göbeklitepe'yi incelemek istiyorum, bunu yapabilirsem hayallerim gerçek olacak." dedi.

İran'dan arkeoloji öğrencisi Shadi Kalantar Ghoreishi Harandi, Göbeklitepe'nin bütün tarihçiler açısından önemli bir yer olduğunu ve bütün arkeologların burada çalışmak istediğini kaydetti.

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