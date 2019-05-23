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Yabancı öğrenciler iftarda buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 22:20 | Son Güncelleme

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür: - "Küçük hesaplara takılmadan, büyük fotoğrafları görerek ülkemizin geleceğini düşünmeliyiz. Birlik beraberlik içerisinde olmalıyız. El ele, gönül gönüle tereddüt etmeden adım atmamız gerekiyor. İşte bugün iftar soframız gönül birlikteliği adına bir çabadır, uğraştır"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Üniversitesinde (GAÜN) okuyan 250 yabancı öğrenci iftarda bir araya geldi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Gaziantep Müftüsü Ahmet Çelik'in duasıyla devam etti.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, İlahiyat Fakültesi bahçesinde düzenlenen iftarda yaptığı konuşmada, şehre bilimsel anlamda yön verirken sosyal ve kültürel anlamda da öncülük etmeye çalıştıklarını söyledi.

GAÜN'ün uluslararası öğrenci çeşitliliği ve sayısı bakımından Türkiye'de öncü olduğuna dikkat çeken Gür, hep birlikte ramazanın feyzinden yararlanmak için bir araya geldiklerini kaydetti.

Katar Derneğinin organizasyonun düzenlenmesinde büyük emeği olduğunu dile getiren Gür, şunları kaydetti:

"Onlar bize destek vererek uluslararası öğrencilerimizle buluşmamızı sağladı. Zaman geçiyor, gönül kırgınlıkları kalmamalı. Ramazanın bereketli günlerinden faydalanmalıyız. Küçük hesaplara takılmadan, büyük fotoğrafları görerek ülkemizin geleceğini düşünmeliyiz. Birlik beraberlik içerisinde olmalıyız. El ele, gönül gönüle tereddüt etmeden adım atmamız gerekiyor. İşte bugün iftar soframız gönül birlikteliği adına bir çabadır, uğraştır. Destek verdiğiniz, aramızda bulunduğunuz için teşekkür ederim. Ramazan Bayramınız şimdiden kutlu olsun."

İftara akademisyen ve öğrencilerin yanı sıra CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, MHP Gaziantep İl Başkanı Muzaffer Çelik ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Üniversitesi iftar öğrenci

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