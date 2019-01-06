Öğrenciler, bu haftaki derslerinde kuzu eti, badem, kuru üzüm, bal, kayısı, kiraz kurusu, incir, safran ve nişastadan yapılan, geçmişte cuma ve bayramlarda halka da dağıtılan, Fatih Sultan Mehmet Han'a sunulan baş yemekler arasında yer aldığı belirtilen, et ve meyvelerin bir arada kullanıldığı "zirva" yemeğini pişirdi.

Öğrenciler, Osmanlı Devleti döneminde İstanbul Fatih ve Süleymaniye imaretleri ile Edirne'de II. Bayezid imaretinde cuma ve bayram akşamları halka dağıtılan "zirva" yemeğini, üniversitenin aşçıları ve akademisyenler eşliğinde menülerine katıyor.

- "Türk kültürünü öğretiyoruz"

TÜ Rektörü Porf. Dr. Erhan Tabakoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 bin 300 yabancı öğrencinin Trakya Üniversitesi'nde eğitim gördüğünü söyledi.

Yabancı öğrencilere Edirne'de Türk kültürünü öğrettiklerini belirten Tabakoğlu, "Misafir öğrencilerimizi önemsiyoruz ve seviyoruz. Kendi kültürümüzü ve geleneklerimizi onlara öğretmek istiyoruz. 13 ülkeden öğrencilerimizi mutfağımızda ağırlıyoruz çeşitli saray yemeklerini öğretiyoruz, son olarak zirva dediğimiz çok özel ve tarihi yemeği aşçılarımızla birlikte yaptılar. Bu yemek hem Osmanlı saray mutfağının hem de imaretlerde ikram edilen bir yemektir." diye konuştu.

TÜ Fen Fakültesi Öğretim Üyesi ve Dış İlişkiler Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat Türkyılmaz da Osmanlı ve saray kültürünü seminer ve çalıştaylarla yabancı öğrencilere anlattıklarını belirterek, "Bunu misafir öğrencilerimize uygulamalı olarak da gösteriyoruz. Bu kapsamda öğrencilerimize Osmanlı yemeklerini öğretmeye başladık. Onlar aynı zamanda mutfağımızda kendi bildikleri yemekleri de yapıyorlar. Öğrencilerimize tek tek ilgilenerek kendi kültürümüzü tanıtmaya çalışıyoruz. Uluslararası öğrencilerimiz gelecek günlerde de Osmanlı saray mutfağından damak tatlarını öğrenmeye ve yapmaya devam edecekler." dedi.