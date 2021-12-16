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Yabancı uyruklu kadın ortalığı birbirine kattı, gerçek sonradan ortaya çıktı

16.12.2021 07:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de yaşanan ilginç olayda yabancı uyruklu bir kadın kontrolsüz şekilde yola inince, gelen otobüsü görüp panikledi. O sırada ayağını burkan kadın çığlıklar atarak ortalığı ayağa kaldırdı. Otobüsün kendisine çarptığını iddia eden kadını ise çevredeki görgü tanıkları yalanladı.

Yabancı uyruklu kadın ortalığı birbirine kattı, gerçek sonradan ortaya çıktı

Hareketli anların yaşanmasına neden olan olay, Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesi Gazi Kemal Bulvarı’nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte akşam gezintisine çıkan yabancı uyruklu Sahar Nasırzadedaryoni, bir anlık dikkatsizliği sonucu trafiği kontrol etmeden Gazi Kemal Bulvarı’na adım attı. O anda seyir halinde olan halk otobüsünün kendisine doğru geldiğini fark eden Sahar Nasırzadedaryoni, geriye dönmek isterken ayağını burkup yere düştü. Kadının yere düştüğünü fark eden otobüs şoförü, aracını durdurarak yaşadığı korkuyla çığlıklar atan kadının yardımına koştu.

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Otobüs sürücüsü ve vatandaşların ihbarı üzerine, ekipler bölgeye sevk edildi. Otobüsün ayağının üzerinden geçtiğini iddia edip ayağını gösteren ve Türkçe bilmediği için derdini anlatamayan kadının feryatları ortalığı birbirine kattı. Çığlık sesleriyle bir anda toplanan kalabalık, ne kadar uğraşsa da kadını sakinleştirmekte başarılı olmadı. İçerisinde yolcuların olduğu ve yabancı uyruklu kadınla her hangi bir temasının olmadığı anlaşılan otobüs, yoluna devam ettirildi.

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Büyük bir korku ve panik yaşayan Sahar Nasırzadedaryoni, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Yaşanan anların görgü tanığı olan bir kadın, Sahar Nasırzadedaryoni’ye otobüsün çarpmadığını aksine kendisinin yere düştüğünü savundu. Kontrolsüz bir şekilde yola inen kadının, otobüsün geldiğini görünce panikleyip geri dönmek isterken ayağını burktuğu öne sürüldü.

(İHA)

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Denizli
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