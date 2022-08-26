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Yabancı uyruklu şahıslar sokak ortasında kavga etti! 10 kişi gözaltına alındı

26.08.2022 01:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Buca ilçesinde yabancı uyruklu inşaat işçileri arasında çıkan taşlı sopalı kavgada, polis ekipleri olaya karıştığı belirlenen 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Öte yandan feci kavgaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Yabancı uyruklu şahıslar sokak ortasında kavga etti! 10 kişi gözaltına alındı

İzmir'in Buca ilçesinde, iddiaya göre inşaatta çalışan Suriye uyruklu iki grup arasında taş ve sopaların kullanıldığı kavga çıktı. Polisin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, 10 şüpheli gözaltına alındı. Kavga anı ise cep telefonları ile saniye saniye görüntülendi.

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Olay dün saat 14.30 sıralarında Kuruçeşme Mahallesi 205/19 sokakta meydana geldi. İddiaya göre inşaatta çalıştıkları öğrenilen Suriye uyruklu iki grup arasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede sokak ortasında meydan kavgasına dönüştü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada taraflar birbirine saldırdı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin geldiğini gören bazı şüpheliler, otomobille kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri yaptıkları çalışma sonrasında, kavgaya karıştığı ileri sürülen 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

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TARAFLARIN BİRBİRİNE SALDIRDIĞI AN SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan, kalabalık iki grubun birbirine saldırdığı anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi. Cep telefonu ile kayıt edilen görüntülerde, şüphelilerin ellerindeki sopalarla birbirlerine vurdukları görülüyor. Ayrıca, görüntülerde bir şüphelinin elindeki pompalı tüfeği karşı gruba doğru doğrulttuğu anlar yer aldı. Olayda 1 kişinin aldığı darbelerle yaralandığı öğrenildi. Polis ekipleri gözaltına aldığı 10 şüpheliyi sorgulamak için emniyete götürdü. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İzmir Buca
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