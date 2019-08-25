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YABANCILARIN GÖZÜYLE TÜRKİYE - "Türk insanını çok seviyorum"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 11:42 | Son Güncelleme

Çanakkale'de tanıştığı Özgür Uludüz ile evlenerek 3 yıl önce Zonguldak'a yerleşen Belaruslu biyoloji mühendisi Anastasia, misafirperverliği dolayısıyla Türk insanına ve kültürüne hayran kaldı - Arkadaşlarıyla sık sık kafeteryaya ve pikniğe giden Anastasia Uludüz, en çok komşularıyla yaptığı "çay sohbetleri"nden hoşlanıyor - Anastasia Uludüz: - "Türkiye'de insanlar güler yüzlü ve samimiler. Mesela her bayram toplanıyorlar, eğleniyorlar ve birlikte güzel vakit geçiriyorlar. Yabancı birini gördüklerinde iyi davranıyorlar ve yardımcı olmaya çalışıyorlar. Böyle değerleri olduğu için Türk insanını çok seviyorum"

FERDİ AKILLI - Çanakkale'de tanıştığı Özgür Uludüz ile evlenerek 3 yıl önce Zonguldak'a yerleşen Belaruslu biyoloji mühendisi Anastasia Uludüz, misafirperverliği dolayısıyla Türk insanına büyük sevgi besliyor.

Anastasia Kostiukovic, proje çalışması için 7 yıl önce geldiği Çanakkale'de memur olan Özgür Uludüz ile tanıştı. Çiftin bir süre sonra evlilik kararı almasının ardından, Çekya'da üniversite eğitimi gören Anastasia Kostiukovic ile Özgür Uludüz'ün aileleri görüştü.

Ardından 3 yıl önce Türk geleneklerine göre Zonguldak'ta evlenen çift, kente yerleşti.

Biyoloji mühendisi olan aynı zamanda Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Biyoloji Bölümünde doktora yapan Anastasia Uludüz, misafirperverliği dolayısıyla Türk insanına ve kültürüne hayran kaldı.

Arkadaşlarıyla sık sık kafeteryaya ve pikniğe giden Uludüz, en çok komşularıyla yaptığı "çay sohbetleri"nden hoşlanıyor.

- "Türklerden yeni şeyler öğreniyorum"

Anastasia Uludüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 yıl önce proje çalışması için bulunduğu Çanakkale'de eşiyle tanıştıklarını, 2016 yılında evlenerek Zonguldak'a yerleştiklerini belirtti.

Belarus ve Türk kültürünün farklı olduğuna dikkati çeken Uludüz, şunları söyledi:

"Ama ben şanslıyım ki akrabalarım ve yeni tanıştığım arkadaşlarım bana çok yardımcı oluyor. Bu kültür değişikliklerini daha kolay aşabiliyorum. Buradaki komşularımız çok iyi insanlar. Sıklıkla görüşüyoruz. Kafeteryaya, pikniğe ve birbirimize misafirliğe gidiyoruz. 'Çay demledik, gelin' deyince arkadaşlarımız geliyor. Bu çok güzel bir özellik. Memleketimde komşu ve akrabalar arasında böyle bir ilişki yok. Burada o kültüre çok iyi alıştım. Türkiye'de insanlar güler yüzlü ve samimiler. Mesela her bayramda toplanıyorlar, eğleniyorlar ve birlikte güzel vakit geçiriyorlar. Yabancı birini gördüklerinde iyi davranıyorlar ve yardımcı olmaya çalışıyorlar. Ben de böyle değerleri olduğu için Türk insanını çok seviyorum."

Uludüz, Belarus ve Avrupa'da insanların birbirlerine daha mesafeli olduğunu anlatarak, Türklerden yeni şeyler öğrendiğini vurguladı.

- "Eşim Türk insanının davranışlarından memnun"

Özgür Uludüz ilk başlarda eşi ve ailesinin Türklere karşı ön yargılı olduğunu, birbirlerini tanıdıkça bu durumun ortadan kalktığını belirterek, "Türklerin cana yakın, güler yüzlü ve yardımsever olduğunu çok çabuk anladılar." dedi.

Eşinin Türk kültüründen her gün yeni bir şeyler öğrendiğini aktaran Uludüz, "Bayramlaşmaların yanı sıra akrabalarla, arkadaşlarla bir araya gelmelerimiz, komşularımızın 'çat kapı' çay içmeye gelmesi eşime çok değişik geldi. Bunlara yavaş yavaş alıştı, kendisi de rahat olmaya başladı. Çalışma yapmak için Zonguldak'ın farklı noktalarına gidiyor. Orada bir şeye ihtiyacı olduğu veya bir şey aradığı zaman insanlar ona yardımcı olmaya çalışıyor. Eşim, Türk insanının bu tarz davranışlarından dolayı çok memnun." diye konuştu.

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Anastasia Uludüz belarus gelin Yabancıların Gözüyle Türkiye Zonguldak

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