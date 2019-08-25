Anastasia Kostiukovic, proje çalışması için 7 yıl önce geldiği Çanakkale'de memur olan Özgür Uludüz ile tanıştı. Çiftin bir süre sonra evlilik kararı almasının ardından, Çekya'da üniversite eğitimi gören Anastasia Kostiukovic ile Özgür Uludüz'ün aileleri görüştü.

Belarus ve Türk kültürünün farklı olduğuna dikkati çeken Uludüz, şunları söyledi:

"Ama ben şanslıyım ki akrabalarım ve yeni tanıştığım arkadaşlarım bana çok yardımcı oluyor. Bu kültür değişikliklerini daha kolay aşabiliyorum. Buradaki komşularımız çok iyi insanlar. Sıklıkla görüşüyoruz. Kafeteryaya, pikniğe ve birbirimize misafirliğe gidiyoruz. 'Çay demledik, gelin' deyince arkadaşlarımız geliyor. Bu çok güzel bir özellik. Memleketimde komşu ve akrabalar arasında böyle bir ilişki yok. Burada o kültüre çok iyi alıştım. Türkiye'de insanlar güler yüzlü ve samimiler. Mesela her bayramda toplanıyorlar, eğleniyorlar ve birlikte güzel vakit geçiriyorlar. Yabancı birini gördüklerinde iyi davranıyorlar ve yardımcı olmaya çalışıyorlar. Ben de böyle değerleri olduğu için Türk insanını çok seviyorum."

Uludüz, Belarus ve Avrupa'da insanların birbirlerine daha mesafeli olduğunu anlatarak, Türklerden yeni şeyler öğrendiğini vurguladı.

- "Eşim Türk insanının davranışlarından memnun"

Özgür Uludüz ilk başlarda eşi ve ailesinin Türklere karşı ön yargılı olduğunu, birbirlerini tanıdıkça bu durumun ortadan kalktığını belirterek, "Türklerin cana yakın, güler yüzlü ve yardımsever olduğunu çok çabuk anladılar." dedi.