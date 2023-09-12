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Yabani'nin Rüya'sı Simay Barlas kimdir, nereli ve kaç yaşında? Simay Barlas'ın hayatı ve biyografisi

12.09.2023 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Simay Barlas, FOX TV'de bu akşam ekrana gelecek olan Yabani dizisinde Rüya karakterine hayat verecek. Halit Özgür Sarı, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert, Şebnem Hassanisoughi ve Bertan Asllani gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Yabani dizisi için geri sayım devam ediyor. Peki, Simay Barlas kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, Yabani'nin Rüya'sı Simay Barlas hakkında merak edilenler...

Yabani dizisinde Rüya karakterini canlandıracak olan ünlü oyuncu Simay Barlas vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Çağatay Tosun'un yönetmenliğini üstlendiği dizinin senaryosunu Hilal Yıldız kaleme aldı. Yabani dizisinde Simay Barlas'a Halit Özgür Sarı, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert, Şebnem Hassanisoughi ve Bertan Asllani gibi oyuncular eşlik ediyor. İşte Simay Barlas'ın oynadığı diziler...

SİMAY BARLAS KİMDİR?

Simay Barlas 7 Mayıs 1999 yılında İstanbul'da doğdu.

Simay Barlas, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü mezunudur.

YABANİ'NİN RÜYA'SI SİMAY BARLAS'IN OYNADIĞI DİZİLER

Simay Barlas, ilk oyunculuk tecrübesini 2014-2017 yılları arasında Star TV'de yayınlanan Paramparça adlı dizide canlandırdığı Öykü karakteri ile yaşayan Barlas, ardından 2017 yılında Kanal D'de yayınlanan Adı Efsane adlı dizide Naz, 2016-2017 yılları arasında Star TV'de yayınlanan Hayat Bazen Tatlıdır adlı dizide Gözde ve 2019-2020 yılları arasında Kanal D yayınlanan Zalim İstanbul adlı dizide Damla karakterlerine hayat vermiştir. Simay Barlas 2020 yılında Kanal D'de yayınlanan Bir Annenin Günahı adlı dizide Yağmur ve 2021-2022 yılları arasında Show TV'de yayımlanan Aziz adlı dizide Efnan karakterini canlandırmıştır.

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