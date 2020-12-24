Yağ tabakasına son! Gıdı eritme hareketleriyle sarkık görüntüye son veriyoruz

Çene altında birikerek sarkmaya neden olan yağ tabakasına gıdı adı verilir. Bazen sinir bozucu bir görüntü oluşturan gıdı çoğu kişinin şikayetçi olduğu bir durumdur. Gıdıdan kurtulabilmek için birçok seçeneğiniz olsa da yanlış uyguladığınızda hiçbir sonuç alamayabilirsiniz. Haydi gelin doğal ve etkili yollarla gıdılara nasıl elveda diyebileceğimize birlikte inceleyelim!
Birçok insanın sağlıksız beslenmeyle birlikte, yaş aldıkça vücudunun bazı noktalarında deformasyonlar oluşur. Bunlardan biri de gıdılarımızdır. Oluşan bu sarkık görüntüyü yok etmenin birçok yolu var. Kesin ve etkili çözüm arayanların estetik cerrahi operasyon seçeneği bulunuyor. Ancak ameliyatın zorluğu, iyileşme süreci ve sonrasında ortaya çıkabilecek rahatsızlıklardan dolayı bıçak altına yatmak pek çok kadının tercihi değildir. Evde yapabileceğiniz egzersizlerle kolayca gıdı sarkmasından kurtulabilirsiniz.
Birçok insanın sağlıksız beslenmeyle birlikte, yaş aldıkça vücudunun bazı noktalarında deformasyonlar oluşur. Bunlardan biri de gıdılarımızdır. Oluşan bu sarkık görüntüyü yok etmenin birçok yolu var. Kesin ve etkili çözüm arayanların estetik cerrahi operasyon seçeneği bulunuyor. Ancak ameliyatın zorluğu, iyileşme süreci ve sonrasında ortaya çıkabilecek rahatsızlıklardan dolayı bıçak altına yatmak pek çok kadının tercihi değildir. Evde yapabileceğiniz egzersizlerle kolayca gıdı sarkmasından kurtulabilirsiniz.
Ayağa kalkarak sırtınız dik olacak şekilde durunuz.
Ağzınızı kapayarak dilinizle üst damağınıza dairesel hareketler yapınız.
Her gün 3x10 defa olmak üzere tekrarlayınız.
Sağ orta ve işaret parmağınızı çenenizin altına götürünüz.
2 Parmağınızı tam orta noktada tutunuz.
Sol elinizle çenenizin sağ tarafından başlayarak yukarı doğru masaj yapınız.
Hareketi 3 kere yaptıktan sonra, işlemi sol tarafınız için tekrar ediniz.
Kendinizi rahat hissettiğiniz bir yerde, sırtınız dik olacak şekilde oturunuz. Vücudunuzu kasmamaya özen gösteriniz.
Ağzınızı açarak; sesli harfleri bağırarak söylemeye başlayınız.
Her gün 3x10 defa olmak üzere tekrarlayınız.
Rahat bir pozisyonda dik şekilde oturunuz.
Başınızı dik tutunuz.
Çenenizi öne ve arkaya yavaş şekilde hareket ettiriniz.
Her gün 10 kez tekrar ediniz.
Bir sakız alarak abartılı şekilde çiğneyiniz.
5 dakika ağzınız kapalı çiğnedikten sonra aynı şekilde 5 dakika ağzınız açık şekilde çiğneyiniz.
Her gün 3 defa tekrar ediniz.
Başınızı 45 derecelik açı oluşturarak aşağı yukarı kaldırıp indiriniz.
Her gün 3x10 defa olmak üzere tekrar ediniz.
Ayağa kalkarak sırtınız dik olacak şekilde durunuz.
Alt dudağınızı dışarı çıkarınız.
Somurtuyormuş gibi durunuz.
5 dakika boyunca 10 saniye ara ile yapınız.
Her gün 3x10 defa tekrar ediniz.
Başınızı elinizden geldiğince arkaya doğru yatırmaya çalışınız.
Alt dudağınız üste gelecek şekilde çenenizi oynatınız.
Her gün 3x10 defa tekrar ediniz.
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