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Yağcıbedir anıtı açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 17:32 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 21.

Yağcıbedir anıtı açıldı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 21. Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Halı, Kültür ve Sanat Günleri Yağcıbedir Anıtı açılışı ile başladı.
Çevre yolu kavşak noktasına kurulan halı tezgahı, halı dokuyan kadın ve kızı ile leyleklerin yer aldığı anıt, "Sındırgı doğal şehir" yazısı ile Balıkesir istikametinden Sındırgı’ya gelenleri karşılayacak.
Festivale adını veren 3 bin yıllık yörük kültürü, ilmek ilmek duyguların işlendiği, her bir motifinde ayrı bir anlam içeren Yağcıbedir halıları ilçe girişindeki anıt ile ziyaretçilere de tanıtılacak. Doğal şehir unvanı ile anılan Sındırgı ilçesini temsil eden iki leylek figürü de anıtın üstünde bulunuyor.
Yağcıbedir yörük kültüründe kız evi Sındırgı oğlan evi ise Bergama ilçesi ile anılıyor. Anıt açılışında Bergama ve Sındırgı yörükleri de bir araya geldi. Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Bergama halk oyunları ekibi, Sındırgı yörükleri bir araya geldi. Yağcıbedir Yörük kültürü yolculuğunda eskileri canlandırmak adına ilk temeller atıldı.
Başkan Yavaş, "Yağcıbedir halısı 3 bin yıllık kültüre sahip"
Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş “ Doğal şehir Sındırgı termali ile turizmi ile güzel lokasyonlardan bir tanesi. Yağcıbedir gibi 3 bin yıllık kültüre sahip bir el dokuma halısına sahip. Bugün Türkiye’de Bergama ‘da, Sındırgı’da, Dikili’de ve Bigadiç’te olmak üzere 18 köyde yörük aşireti yaşıyor. Bu aşiretin simgelerini bir şehrimizin dokusu içerisinde konumlandırmaya, turizmle ilgili de bu işleri kullanmaya başladık. İnsanlarımızın da bu hikayeleri öğrenmesini sağlamak için çalışmalar yapıyoruz. Sındırgı’mızın kültürel alt yapısı çok zengin. Yörük kültürü bugün atla, silahla, sanatla kültürel dokusu harika bir memleket. Önce güreşlerimizi yaptık. Güreşlerimizi temsilen de Sındırgı’nın geçmişinde var olan iki tane Şerif Pehlivan ve Mehmet Ali Yağcı gibi Kırkpınar değerlerimizin yer aldığı pehlivanlar anıtını açtık. Özellikle evlatları göz yaşlarını tutamadı. Ki heykelden ziyade bir hatıra canlandı. Bugünde ilçemizin dünya’ya açılan penceresi Yağcıbedir halısı ve doğal şehir unvanımızı temsil eden leyleklerin yer aldığı anıtın açılışı ile 21. Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Halı, Kültür ve Sanat günlerimizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Sındırgı’da sanat var, kültür var, eğlence var, her şey var. 3 Eylül Kurtuluş günümüze kadar sürecek etkinliklerimize herkesi bekliyor, özellikle Bergama belediye başkanım ve ekibine katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Yörük aşiretleri kültür yolculuğunda da ilk temeli atmış oluyoruz“ şeklinde konuştu.
Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ise “ Bugün Sındırgı’dayız. Ekrem Yavaş başkanımın daveti ile 21. Kutlanan Sındırgı festivaline geldik. Bugün gerçekten önemli bir ana şahitlik ediyoruz. Yağcıbedir halısının, yörük kültürünün temsili abidenin açılışını yaptık. Sındırgı, Balıkesir Bergama İzmir ne ilgi var derseniz? Ekrem başkan bana bir ay önce bizleri ziyarete geldi. Tabii ki bizim eskiye dayalı bir hikayemiz var iki şehrin arasında. Bu 200 yıl öncesine dayanan bir hikaye. İnşallah bu hikayeyi geliştireceğiz. Gün yüzüne çıkaracağız. Yağcıbedir halısı bunun en önemli figürüdür. Zamanında yörüklerin birbirleri arasında gidip gelmeleri, bunların halıya olan yansıması, bunu önümüzdeki günlerde inşallah Balıkesir Valiliği, İzmir Valiliği ve Kültür Bakanlığımızın da desteği ile gün yüzüne çıkaracağız. Yağcıbedir halıları dünyaca ünlü halılar. Dört ilçe birleşip önemli bir projeye önümüzdeki günlerde tanıklık etmiş olacağız“ sözlerine yer verdi.
Anıt açılışı sonrasında Cumhuriyet Meydanında protokol konuşmaları yapıldı. Konuşmalar sonrasında Karadağ, Akhisar, Arnavutluk gösterileri ile izleyenlere keyif dolu dakikalar yaşattı.
Yerli ve yabancı konukların gösterileri, çeşitli yöresel etkinlikler ile devam edecek festivalin ilk gününde, Gece Yolcuları, 3 Eylül Salı son gününde ise İlyas Yalçıntaş sahne alacak. 120’ye yakın sanat standı, katılımcıların kültür buluşmaları ve konserler ile dolu dolu bir festival gerçekleşecek.
Anıt açılışına Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Sındırgı ilçe kaymakamı Zafer Oktay, Şerif pehlivanın torunu Balıkesir Kara Kuvvetleri komutanı Albay Evren Ünal, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yağcıbedir anıtı açıldı

Yağcıbedir anıtı açıldı

Yağcıbedir anıtı açıldı

Yağcıbedir anıtı açıldı

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