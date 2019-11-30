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Yağışlar Meriç ve Tunca nehirlerindeki su seviyesini artırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 14:40 | Son Güncelleme

Su seviyesinin yükselmesiyle kurak dönemde ortaya çıkan kum adacıkları kayboldu

EDİRNE (AA) - Edirne'deki Tunca ve Meriç nehirlerinin debileri, bölgede etkili olan yağışlara bağlı olarak yükseldi.

Kaynağını Bulgaristan'dan alan Meriç ve Tunca nehirlerinin debileri, hem havzasındaki hem de Edirne'deki yağışlardan sonra artışa geçti.

Meriç Nehri'nde kasım ayı başında su seviyesinin düşmesiyle ortaya çıkan kum adacıkları, debinin artması ve su seviyesinin yükselmesiyle gözden kayboldu.

DSİ verilerine göre, kasım ayı başında 60 metreküp/saniye seviyelerinde olan Meriç'in debisi, yağışların etkisiyle 2 kattan fazla arttı.

Kirişhane istasyonundaki son ölçümlerde, Meriç Nehri'nin debisinin saniyede 134 metreküp olduğu görüldü.

Yağışlara bağlı olarak debisinde artış yaşanan Tunca Nehri'nin de Değirmenyeni istasyonundaki son ölçümü, 13 metreküp/saniye olarak kaydedildi.

Artışın, taşkına neden olabilecek seviyede bulunmadığı bildirildi.

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