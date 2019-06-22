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Yağışlar raftingcileri sevindirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 13:40 | Son Güncelleme

Yağışlar raftingcileri sevindirdi

Düzce'de bir haftadır yaşanan yağışlarla Melen Çayı'nın debisinin yükselmesi raftingcilerin yüzünü güldürdü.

Yağışların ardından güzel havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, Cumayeri Dokuzdeğirmen köyü çevresindeki rafting tesislerinde yoğunluk oluşturdu.

Raftingciler, 13 kilometrelik parkurda özel elbiselerle rafting yaptı.

Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağışların hem rafting tesisi sahiplerini hem de raftingseverleri sevindirdiğini söyledi.

Yağışların sezonu güçlendirdiğini aktaran Tepe, şunları ifade etti:

"Yağmurlar raftingcileri sevindirdi. Rafting tesisleri, heyecan, adrenalin ve doğaseverler yağışları çok seviyor çünkü yağmur ve kar yağdıktan sonra suyun debisi yüksek oluyor. Heyecan ve adrenalinin seviyesi de yukarılara çıkıyor. Bu yağışları takip eden rafting severler de yağmur yağışlarını fırsat bilerek Melen Çayı'na geliyor."

Melen Çayı'ndaki debinin raftingdeki adrenalini yükseklere çıkardığını anlatan Tepe, "Biz Melen Çayı'ndayız. Heyecan, adrenalin ve maceraseverleri Melen Çayı'na bekliyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Cumayeri Düzce melen çayı yağış

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