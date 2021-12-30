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Yağlı bulaşıklardan korkanlar için: Çok fazla su harcamadan yağlı kızartma bulaşıklarını temizlemenin püf noktaları...

30.12.2021 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lezzetli yemeklerle dolu kalabalık bir sofranın tadı bambaşka. Gel gelelim, ziyafet bitince kirli bulaşıkları yıkamak birçok kişi için oldukça can sıkıcı olabiliyor. Üstelik bu bulaşıklar, kızartma yapılmış tavalar ve yağlı tabaklar gibi parçalardan oluşuyorsa diyecek laf kalmıyor. Bu yazımızda vereceğimiz tüyolar ile yağlı kızartma bulaşıklarından korkmanıza hiç gerek yok!

Yağlı bulaşıklardan korkanlar için: Çok fazla su harcamadan yağlı kızartma bulaşıklarını temizlemenin püf noktaları...

Yağa bulanmış kızartma bulaşıklarını temizlemenin birçok yolu bulunuyor. Su ve bulaşık deterjanı kullanarak çok fazla zaman ve su harcamak bu yollardan biri. Ancak pratik yöntemlerle, hem zamandan hem sudan tasarruf ederek yanmış yağ kalıntılarından kurtulmanız mümkün. İşte yağlı kızartma bulaşıklarını çok fazla su harcamadan temizlemenin yolları...

YAĞLI BULAŞIKLARIN BAŞ DÜŞMANI: KARBONAT VE SİRKE

Bulaşık yıkarken zorlu lekelerden ve yağ tabakalarından kurtulmak için sert temizleyicilere başvuruyor olabilirsiniz. Fakat bu yöntem hem mutfak eşyalarının zarar görmesine hem kimyasallara maruz kalmanıza sebep oluyor. Bunun yerine karbonat ve sirkeyi temizlik rutininize dahil ederek kimyasaldan uzak bir hayat sürebilirsiniz.

  • Bir kabın içine 1 bardak su, yarım bardak sirke ve 2 tatlı kaşığı karbonat ekleyip karıştırın.

  • Bulaşık süngerini bu karışımın içine batırıp yağlı bulaşıklarınızı ovalayın ve ardından durulayın. Karbonat ve sirkenin gücüne inanamayacaksınız!

KAYA TUZU İMDADINIZA YETİŞECEK

Tuz çeşitleri arasında sağlığa faydalarıyla nam salan kaya tuzunu yağlı bulaşıklarınızın temizliğinde de kullanabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey, bulaşık süngerinize kaya tuzu serpmek ve bulaşığı ovalayıp durulamak! Dilerseniz ardından bulaşık deterjanı ile tekrar yıkayabilirsiniz. Ancak kaya tuzu kullanırken dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Kaya tuzu sert bir malzeme olduğu için çizilmeye müsait bulaşıkları nazikçe ovalamaya özen göstermelisiniz.

KAYNAMIŞ SUYUN ÇÖZEMEYECEĞİ YAĞ YOK

Yağlı kızartma bulaşıklarını yıkamak zor ise bulaşığın üzerinde donmuş yağı temizlemek çok daha zor. Bu yüzden beklemiş bulaşıkları hızlı bir şekilde yağdan arındırmak için kaynamış suyun içine bulaşık deterjanı ekleyin ve bulaşığın üzerine bir miktar döküp bekletin. Bir süre bekledikten sonra sünger yardımıyla bulaşığı ovalayıp durulayın.

Eğer yıkayacağınız bulaşık tava ise işiniz çok daha kolay. Deterjanlı suyu tavanın içindeyken kaynatın. Kaynadıktan sonra ocaktan alın ve bir süre bekletin. Suyun sıcaklığı elinizi yakmayacak bir seviyeye geldiğinde süngerle tavayı ovalayın ve durulayın. Kolay gelsin!

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